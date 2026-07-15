Argentina sortea a la FIFA y exhibe una pancarta reclamando la soberanía de las Malvinas

La Selección de Argentina logró sortear a la FIFA y exhibió tras el partido en Atlanta una de esas pancartas que estaban prohibidas por mostrar signos políticos. Los jugadores del combinado albiceleste celebraron el pase a la final del Mundial 2026 con una pancarta que reclamaba la soberanía de las Malvinas.

«Las Malvinas son argentinas», rezaba la pancarta que los hinchas argentinos tiraron desde la grada a los jugadores. La cogieron entre Lo Celso y Lisandro Martínez, y cantaron y saltaron con ellos mostrándola claramente a la grada. También Leo Messi cantó junto a sus compañeros.

Argentina celebró su clasificación a su segunda final consecutiva del Mundial reclamando la soberanía de las Malvinas tras vencer a Inglaterra con una remontada para la historia. Primero, Enzo empató en el 85 con un golazo. Luego, en el 92, Lautaro puso el 2-1 definitivo tras un pase brillante de Messi.

El gobierno de Argentina apoyó la medida de la FIFA de prohibir pancartas y camisetas reivindicando las Malvinas en el partido contra Inglaterra.

Los jugadores de la selección sacaron la pancarta con el mensaje:

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS pic.twitter.com/e5xZVR2Wo0 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 15, 2026

Un conflicto, la Guerra de las Malvinas, que se originó el 2 de abril de 1982 y que duró 74 días. Argentina desembarcó en las islas para recuperarlas, y Reino Unido contestó enviando una flota importante. La guerra terminó con 649 argentinos y 255 británicos muertos. La mayoría de los argentinos eran chicos jóvenes sin experiencia en estas lides.

A día de hoy, Reino Unido mantiene una base militar en las islas y Argentina sigue reclamando la soberanía diplomática en la ONU. Aquí empezó un conflicto que cuatro años más tarde se trasladó al terreno de juego, en 1986. Argentina, con Maradona, se cargó a los ingleses en cuartos del Mundial de México con dos goles para la historia.