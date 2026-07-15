Pablo Neruda, poeta y premio Nobel de Literatura: «No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora»

No hagas con el amor lo que hace un niño con su juguete favorito, ignorarlo cuando lo tiene y llorarlo cuando lo pierde, Pablo Neruda ha pronunciado esta frase que nos ayuda a reflexionar. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer lo que puede acabar siendo una reflexión de esas que debemos empezar a tener en consideración. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto puede contar. Es momento de tener en mente un valor añadido a cada elemento que nos rodea. Hay detalles valiosos que no somos capaces de ver en el presente, pero debemos tener en mente este tipo de recordatorios que pueden darnos una visión diferente del mundo. A través de los ojos y las palabras de Pablo Neruda podremos descubrir una realidad muy diferente.

No hagas con el amor lo que hace un niño

La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. La madurez se demuestra en estos pequeños actos que forjan el presente y nos lanzan hacia un futuro desde el cual no deberíamos mirar atrás.

Arrepentirse de lo que tenemos por delante, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un giro radical que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una manera muy diferente.

Ver las cosas desde una perspectiva diferente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que vemos el amor desde el punto de vista de un poeta que ganó un Nobel de Literatura. Una mirada a las profundidades de un sentimiento que puede cambiar mucho por momentos.

Como si volviéramos a ser niños, descubriremos la esencia de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Desde un punto de vista muy diferente.

Poeta y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda

El premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda nos ha dado frases realmente destacadas que podemos empezar a ver llegar desde un punto de vista totalmente diferente. Sin duda alguna, nos servirán para reflexionar ante un mundo que va cambiando por momentos y que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Estas palabras que pueden cambiarlo todo y sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser clave. Te proponemos algunas de las mejores frases de un Pablo Neruda que nos invita a reflexionar sobre nuestro día a día, incluyendo ese amor que puede ser esencial que tengamos en consideración.

«Es tan corto el amor y tan largo el olvido».

«Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca».

«Los poetas odiamos el odio y hacemos guerra a la guerra».

«En un beso, sabrás todo lo que he callado».

«Olvidemos con generosidad a aquellos que no pueden amarnos.»

«Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio!.»

«Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida».

«El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por olvido».

«Para que nada nos amarre que no nos una nada».

«Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron».

«Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida.»

«Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente éstas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados.»

«Nunca hay que guardar rencor con las personas que no nos quieren.»

«Me pareció que la vida me hacía una advertencia y me enseñaba para siempre una lección: la lección del honor escondido, de la fraternidad que no conocemos, de la belleza que florece en la oscuridad».

«Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños.»

«Tus anchos ojos son la luz que tengo de las constelaciones derrotadas, tu piel palpita como los caminos que recorre en la lluvia el meteoro».

«Cómo sabría amarte, mujer cómo sabría amarte, amarte como nadie supo jamás! Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más.»

«Entrégame silencio, agua, esperanza. Entrégame lucha, acero, volcanes.»

«Cuando nos despojamos de todo, podemos crecer como personas.»

«La verdad es que no hay verdad».