Consulta la fecha, los horarios y por qué canal de televisión ver en directo el GP de Bélgica del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Bélgica es la décima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 y se correrá en el Circuito de Spa-Francorchamps Kimi Antonelli es el líder de la clasificación general del pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 regresa con uno de los fines de semana más esperado por todos los aficionados: el GP de Bélgica. El Circuito de Spa-Francorchamps volverá a ser noticia en unos días en los que Kimi Antonelli espera seguir haciendo un buen papel para conservar la primera plaza de la clasificación de pilotos, aunque sabe que tendrá que darlo todo sobre el asfalto. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en suelo belga.

Horarios del GP de Bélgica: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Bélgica, que es la décima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en el famosísimo Circuito de Spa-Francorchamps. El Gran Circo sigue por el viejo continente y este es uno de los fines de semana más esperados por todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina, que van a tener unos días vibrantes con las actuaciones de los Max Verstappen, Lewis Hamilton y compañía.

Viernes 17 de julio

Todo comenzará el viernes 17 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Bélgica. Será un día para que pilotos como Carlos Sainz, Fernando Alonso y el resto de la parrilla se familiaricen con el trazado para poder afrontar el sábado y el domingo de la mejor manera posible.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 18 de julio

El sábado 18 de julio está reservado para la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica del Mundial de Fórmula 1 2026. Posteriormente llegará el momento de la verdad donde Kimi Antonelli, George Russell o Charles Leclerc pelearán en la clasificación para conseguir la pole y salir lo más adelantados posibles el domingo.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de Bélgica: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 19 de julio

El colofón final del GP de Bélgica se producirá el domingo 19 de julio cuando se celebrará la carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps. Todos los pilotos esperan poder pelear y llevarse el mayor número de puntos posible para la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026, pero los Mercedes vuelven a ser los favoritos. Esta prueba comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se tendrán que dar 44 vueltas.

GP de Bélgica: 15:00 horas (44 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Bélgica de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026. Los entrenamientos libres, clasificación y carrera del GP de Bélgica se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn F1 que está en diferentes plataformas, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto. Todo lo que ocurra en el Circuito de Spa-Francorchamps también se podrá ver en streaming y en vivo online mediante la app de Dazn, que está disponible en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la web de este operador con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este emocionante fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026. Estaremos pendientes publicando las crónicas de todas las pruebas, en las que estaremos atentos a Carlos Sainz y Fernando Alonso, que participan en este emocionante GP de Bélgica que se corre en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Dónde escuchar por la radio el GP de Bélgica de F1

Además, todos aquellos aficionados que siguen el Mundial de Fórmula 1 2026, pero que tengan obligaciones por las que no van a poder ver en directo ni en vivo online ni en streaming lo que ocurra en el Circuito de Spa-Francorchamps podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Cope, Onda Cero, Radio Marca y RNE podrían conectar con el GP de Bélgica durante todo el fin de semana para narrar lo que esté ocurriendo en suelo belga.

Circuito del GP de Bélgica de F1

El Circuito de Spa-Francorchamps, situado en las inmediaciones de estas dos localidades, será el escenario donde se celebrará la décima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 que es este GP de Bélgica. La primera vez que se corrió oficialmente un Gran Premio allí fue en 1950. Su longitud es de 7,004 kilómetros y consta de 19 curvas. Los pilotos tendrán que dar un total de 44 vueltas al trazado y es Checo Pérez el que tiene en su haber la vuelta rápida, lograda en 2024 al detener el cronómetro en 1:44:701.