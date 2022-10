Los datos que nunca supiste y siempre te preguntaste sobre Fernando Alonso

Fernando Alonso es uno de los deportistas más reconocidos de la historia de España. Su legado va más allá de sus victorias en el campeonato del mundo de Fórmula 1, algo que se demuestra desde el prisma de no verle conquistar un Mundial desde el año 2006, cuando completó su doblete particular con Renault. Fernando es carismático y talentoso a más no poder, una mezcla que engancha al público hasta el punto de creer en El Plan de regreso a la victoria de Alonso a sus 41 años y con un coche que deja todavía mucho e que desear.

El fandom de Alonso es amplísimo y traspasa fronteras, pero es en España donde hay una locura con Fernando sólo comparable a la que produce Rafael Nadal en deportes individuales. El piloto asturiano promete continuar en la Fórmula 1 pese a su veteranía, y así seguir haciendo historia y persiguiendo algún resultado que pueda aumentar su leyenda en el deporte español.

Las curiosidades en torno a la vida de Fernando Alonso son múltiples, pero aunque no lo parezca, ni siquiera las más visibles están claras para el espectador medio, que sin quererlo lleva muchos años siguiendo la Fórmula 1 porque un español lucha por los puestos de privilegio.

Dónde vive Fernando Alonso

El piloto asturiano no reside en España si no en Suiza, en la localidad de Lugano. Esta es una ciudad al sureste del país, donde Alonso puede disfrutar de un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, justo lo que busca en las semanas de descanso del campeonato del mundo de Fórmula 1. Lugano cuenta con apenas 60.000 habitantes, así que ahí Fernando tiene la posibilidad de disfrutar de cierto anonimato.

¿Cuántos años tiene Fernando Alonso?

Alonso tiene 41 años, cumplirá 42 el próximo mes de julio, el día 29. Es el piloto, con diferencia, más veterano del campeonato del mundo de Fórmula 1. Pese a su edad, ya ha firmado con Aston Martin un contrato multianual para continuar en el Gran Circo mientras se mantenga con fuerzas.

Cuantos mundiales tiene Alonso

Fernando Alonso ha conquistado dos campeonatos del mundo de Fórmula 1 a lo largo de su carrera deportiva, en 2005 y 2006, ambos con Renault. Después ha logrado tres subcampeonatos y ha llegado hasta en tres ocasiones (2007 y 2010 y 2012) a la última carrera con opciones, pero hasta el momento se le ha resistido el tercer campeonato del mundo de Fórmula 1.

Las escuderías por las que ha pasado Fernando Alonso

Fernando Alonso comenzó hace más de 20 años su carrera en la Fórmula 1 y ha pasado por las siguientes escuderías.

Minardi (2001)

Renault (2003-2006)

McLaren Mercedes (2007)

Renault (2008-2009)

Ferrari (2010-2014)

McLaren Honda (2015-2018)

Alpine (2021-2022)

Aston Martin (2023-)

Qué estudios tiene Fernando Alonso

Fernando Alonso fue uno de esos niños que lo dejó todo para triunfar, en su época más joven que nadie, en la Fórmula 1. Sin embargo, desde los cuatro hasta los 14 años, el asturiano estudió primaria y ESO en el colegio Santo Ángel de la Guarda, en Oviedo. Después, cursó estudios, en parte a distancia, en el instituto Leopoldo Alas Clarín de San Lázaro, antes de dar un paso al frente y dedicarse al 100% a partir del año 2000 a la Fórmula 1.