Un inspector de la Policía Nacional, entre los detenidos en la operación contra el blanqueo en Mallorca

Entre los detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales figura el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación que no han precisado, por otra parte, el número total de arrestados en el dispositivo. Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario.

Registros este lunes

El arresto del que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de Mallorca se ha desarrollado en el marco de la operación que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan desde este lunes contra el blanqueo de capitales en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma.

Fuentes policiales han confirmado que varias personas han sido arrestadas como sospechosas de formar parte del entramado criminal, aunque no han especificado cuántas.

La operación, que se ha explotado la mañana de este lunes, también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados.

Uno de los puntos en los que se ha centrado el despliegue policial ha sido el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica un despacho de abogados.

Llama la atención que entre los detenidos está el abogado Ignacio Gonzalo Márquez. Márquez es fundador del despacho GM Business Law Firm con sede en el número 8 del Paseo Mallorca de Palma. Este despacho se ofrece a sus clientes como especialista, entre otros asuntos, en prevenir el blanqueo de capitales. Justo el delito por el que el abogado ha sido detenido en su propio despacho.

Desde primera hora de la mañana y hasta alrededor de las 14.00 horas se varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.

Por el momento se desconoce el número de registros efectuados ni los efectos intervenidos. Tampoco ha trascendido el número de sospechosos detenidos ni el alcance de la operación.