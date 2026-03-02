El ladrón textil de Palma: detenido por robar 7.000 euros en prendas de ropa de la famosa tienda H&M

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española por quebrantar hasta en seis ocasiones una orden de alejamiento de Palma debido a su amplio historial delictivo en establecimientos comerciales. Sobre el individuo pesaba la prohibición de acceder a la capital balear tras haber sustraído en doce ocasiones productos valorados en unos 7.000 euros en una tienda de la conocida empresa textil H&M.

El arresto tuvo lugar el pasado domingo, cuando agentes policiales que realizaban labores preventivas en el barrio palmesano de Camp Redó identificaron de manera fortuita a un ladrón sobre el que constaba una orden de alejamiento de la ciudad. Dicha medida judicial había sido impuesta después de que el sospechoso cometiera varios hurtos en tiendas de ropa durante las últimas semanas.

Ante esta situación, la Policía Nacional procedió a su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. Paralelamente, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro inició una investigación con el objetivo de esclarecer con mayor precisión los hechos y determinar la posible relación del detenido con otros robos recientes.

Tras varios días de pesquisas, los agentes concluyeron que el hombre estaría presuntamente implicado en varias sustracciones registradas en los últimos días en una tienda de la franquicia textil H&M ubicada en Palma. Las investigaciones permitieron comprobar que el detenido habría incumplido en cinco ocasiones adicionales la medida cautelar que le prohibía entrar en la ciudad.

Asimismo, los policías le atribuyeron un total de doce hurtos cometidos en el citado establecimiento, en los que el valor de los productos sustraídos ascendería a aproximadamente 7.000 euros. Por todos estos hechos, el hombre fue nuevamente detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de doce delitos de hurto y seis delitos de quebrantamiento.

Tras pasar a disposición del juzgado de guardia, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa el proceso judicial correspondiente.