Registrados varios despachos de abogados de Mallorca en una operación contra el blanqueo de capitales

Decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están registrando simultáneamente varios inmuebles en diferentes puntos de Mallorca, entre ellos Palma, en el marco de una operación conjunta contra el blanqueo de capitales. La mayoría de los registros se están realizando en despachos de abogados muy concretos, seleccionados, de la capital balear aunque también se ha entrado para coger documentación en alguno de la ciudad de Inca, capital de la comarca mallorquina del Raiguer. La operación conjunta se ha iniciado a primera hora de la mañana de este lunes.

Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma y se encuentran bajo secreto de sumario, han indicado fuentes policiales.

Los registros han comenzado esta mañana en diferentes puntos de la isla supuestamente relacionados con un entramado de blanqueo de capitales.

Uno de ellos se está efectuando en el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde hay al menos un despacho de abogados, entre otras oficinas, según ha podido comprobar Europa Press.

En la puerta hay desplegados cinco agentes del Instituto Armado y uno de la Policía Nacional. En las inmediaciones hay varios vehículos de ambos cuerpos en los que se han desplazado los efectivos que están realizando el registro.

Algunas fuentes señalan que ya se han producido algunas detenciones y que el blanqueo de los capitales que investiga el juzgado está relacionado con diversas actividades relacionadas con el mundo del narcotráfico.

A esta hora ya se habrían registrado una quincena de despachos de abogados ubicados en Palma y en Inca.

El juzgado de instrucción que ha ordenado este despliegue y la actuación de los cuerpos policiales es el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma. Los agentes actúan como policía judicial.

La céntrica ubicación de algunos de estos despachos de abogados ha provocado que el despliegue policial a sus puertas haya llamado la atención de vecinos y transeúntes.