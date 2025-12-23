Estampa su coche de empresa contra una farola y ocho motocicletas en Palma y se da a la fuga

Un ucraniano de 31 años tuvo una jornada complicada al volante. A las 02:45 de la madrugada del pasado 21 diciembre, el varón se estampó con su coche de una empresa contra una farola y ocho motocicletas estacionadas en la avenida Joan Miró de Palma, dándose posteriormente a la fuga para evitar las consecuencias.

En concreto, el sujeto perdió el control de su vehículo y acabó estampándose frontalmente con su Volkswagen de color negro, causando numerosos daños materiales. Tras el violento impacto, el conductor entró en pánico y decidió darse a la fuga.

Esa misma noche, una patrulla de la Policía Local de Palma se personó en el lugar. Minutos después, localizó el turismo en la calle Federico García Lorca, que estaba a nombre de una empresa, lo que dificultó la localización inmediata del conductor-

Al encontrarse abandonado con daños evidentes del accidente, fue retirado por la grúa municipal al depósito de Son Oms.

Horas más tarde, el conductor se presentó en el depósito para intentar retirar el vehículo, momento en el que fue identificado por los agentes. El hombre manifestó que había perdido el control, se asustó y por eso huyó del lugar.

Por estos hechos, el conductor fue denunciado administrativamente por no facilitar sus datos tras estar implicado en un accidente. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó el correspondiente atestado de tráfico.