Hoy es el Día del Padre, una fecha que se celebra cada 19 de marzo en conmemoración a San José, y como no, una fecha especial para expresar todo el cariño y gratitud hacia esos hombres que nos guían y apoyan incondicionalmente. Al hacernos mayores, lo normal, es recurrir a regalos que compramos ya sea por ejemplo un perfume o algo que sabemos que le va a gustar, pero si tenemos niños pequeños, es mucho más emotivo y también divertido, el elegir hacer alguna manualidad con la que sorprender a papá. Pequeños trabajos o creaciones que seguro llegarán directas a su corazón, tal y como es el caso de las 10 manualidades sencillas por el Día del Padre para que las hagan los niños que ahora os presentamos.

Puede que pienses que como ya es el día del Padre no estamos a tiempo para poder hacer una bonita manualidad con la que sorprenderle al llegar a casa. Pero nada más lejos de la realidad. Hacer estas manualidades que ahora te proponemos es algo muy fácil. Los materiales, cartulinas, goma eva, colores o pintura, seguro que los tienes en casa, o es fácil que los consigas, y en una sola tarde, al salir del colegio, pueden hacer una de estas manualidades, escribir una bonita postal o una nota, y sorprender a papá cuando llegue a casa del trabajo. Algunas podrán hacerlas ellos solos, pero es mejor que les ayudes o que les acompañes en el proceso, para una tarde creativa de manualidades que además hará que se diviertan.

Manualidades para el Día del Padre

A continuación, te presentamos 10 manualidades sencillas y divertidas que los niños pueden hacer para este Día del Padre. Las hemos elegido porque realmente su nivel de dificultad es mínimo y las puedes hacer en poco tiempo, teniendo en cuenta que ya es 19 de marzo.

Tarjeta 3D con Corazones

Comenzamos haciendo una tarjeta tridimensional es una forma colorida y dinámica de expresar cariño, perfecta para que los niños muestren su amor.

Materiales:

Cartulina de colores

Tijeras

Pegamento

Rotuladores

Instrucciones:

Dobla una cartulina a la mitad para formar la base de la tarjeta.

Corta corazones de diferentes tamaños y colores.

Pega los corazones en la portada de la tarjeta, superponiéndolos para crear un efecto 3D.

Dentro de la tarjeta, permite que los niños escriban un mensaje especial para su padre.

Pulsera sencilla de hilo

Una pulsera hecha a mano es un detalle simbólico que los padres pueden llevar siempre consigo. Es fácil de hacer y permite muchas combinaciones.

Materiales:

Hilos de colores o cordón

Tijeras

Cuentas (opcional)

Instrucciones:

Corta varios hilos del mismo tamaño.

Ata un nudo en uno de los extremos.

Trenza los hilos o simplemente enróllalos juntos.

Añade cuentas si se desea.

Haz un nudo final para cerrar la pulsera ajustándola al tamaño de la muñeca.

Llavero Personalizado

Un llavero hecho a mano es un regalo práctico y personal que los padres pueden llevar siempre consigo. Hacerlo además es más fácil de lo que parece o lo que crees. Veamos todo lo que se requiere y los pasos a seguir.

Materiales:

Fimo o arcilla polimérica

Anilla de llavero

Pinturas acrílicas

Barniz transparente

Instrucciones:

Moldea la arcilla para formar la figura deseada (puede ser una inicial, un pequeño coche, etc.).

Hornea la figura según las instrucciones del paquete de arcilla.

Una vez fría, pinta y barniza la figura.

Adjunta la figura a la anilla de llavero.

Marcapáginas personalizado

Un marcapáginas hecho a mano es un detalle sencillo pero muy práctico, ideal si a papá le gusta leer o simplemente para que lo lleve en su agenda o cuaderno.

Materiales:

Cartulina

Tijeras

Rotuladores

Pegamento

Cinta o lana

Instrucciones:

Corta la cartulina en forma rectangular o con alguna silueta (corbata, bigote, etc.).

Decora el marcapáginas con dibujos, mensajes o el nombre del padre.

Haz un pequeño agujero en uno de los extremos y coloca una cinta o lana.

Deja que los niños escriban una dedicatoria especial en la parte trasera.

Marco de fotos decorado

El marco de fotos es otra de las manualidades sencillas que podemos hacer para el Día del Padre. Podemos usarlo para colocar una foto familiar y se convertirá en uno de los regalos que seguro papá querrá guardar para siempre y más si le añadimos una foto en la que aparezca junto a su hijo o hija.

Materiales:

Marco de fotos de madera

Pinturas acrílicas

Pegatinas o adornos

Fotografía favorita

Instrucciones:

Pinta el marco de fotos con los colores favoritos del padre.

Decora el marco con pegatinas o adornos.

Coloca una fotografía de papá con sus hijos o con toda la familia familia en el marco.

Una taza pintada a mano

Personalizar una taza permite a los niños dejar una huella permanente en el día a día de sus padres. Como las anteriores es de lo más fácil. Solo se requiere una taza y seguir los pasos que os explicamos.

Materiales:

Taza de cerámica blanca

Rotuladores para cerámica

Instrucciones:

Lava y seca la taza para asegurarte de que la superficie esté limpia.

Usa los rotuladores para dibujar o escribir mensajes en la taza.

Lo único que tienes que hacer ahora es dejar que se seque para que la pintura no se vaya y se acabe de fijar bien.

Posavasos hecho con corcho

Los posavasos son una manualidad sencilla y útil que protege y decora la mesa con un toque personal. Solo tenéis que seguir atentamente las instrucciones que os damos.

Materiales:

Planchas de corcho

Cortador de formas o tijeras

Pinturas acrílicas

Instrucciones:

Corta el corcho en formas cuadradas o circulares para crear los posavasos.

Pinta y decora los posavasos con diseños o mensajes.

Deja secar completamente antes de usar.

Libreta personalizada

Una libreta personalizada es un regalo ideal para el día del padre. Seguro que les encanta y será el regalo perfecto para que los padres pueden usar para anotar pensamientos e ideas.

Materiales:

Libreta con tapa dura

Papel de scrapbooking o tela

Pegamento

Adornos varios

Instrucciones:

Cubre la tapa de la libreta con papel de scrapbooking o tela.

Decora la portada con adornos, como botones o cintas.

Personaliza la primera página con un mensaje para el padre.

Imán para la nevera

Crear un imán para la nevera es una forma divertida de que los niños aporten su arte al corazón del hogar.

Materiales:

Cartulina o goma eva

Imanes pequeños

Pegamento

Rotuladores y adornos

Instrucciones:

Corta la cartulina o goma eva en la forma deseada.

Decora con rotuladores y adornos.

Pega un imán en la parte trasera

Diploma para el mejor papá

Por último, un diploma es una manualidad muy original que convierte un simple papel en un reconocimiento lleno de cariño y humor.

Materiales:

Cartulina o folio grueso

Rotuladores

Pegatinas o sellos

Instrucciones: