Ni insecticida ni veneno: el ingrediente que no falta en tu cocina y que es clave para acabar con los insectos este verano

El aguacate es el ingrediente secreto para evitar la presencia de insectos en tu cocina durante este verano. Un experto en la materia ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que informa que el hueso o la semilla de este alimento puede actuar como repelente ante los bichos que puedan aparecer por tu casa con la presencia del calor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ingrediente secreto que puede espantar a los insectos de tu cocina y te evitará problemas durante estos meses.

Llega el verano y, con la llegada del calor y las ventanas abiertas en las casas de España, se sucederá la presencia de insectos en tu hogar. Las abundantes lluvias que se han desarrollado durante el año en nuestro país también favorecen la presencia de plagas que, según la empresa especializada Anticimex, han aumentado hasta un 70% en todo el territorio nacional. Así que el objetivo de todo ciudadano es evitar que actúen en el hogar.

Y es que ya no solo son los clásicos mosquitos que suelen aparecer para romper tu sueño por la noche con la presencia del calor. A estas nuevas plagas se unen las polillas, hormigas o hasta pulgones que pueden aparecer por sorpresa en tu hogar para crearte una incomodidad bastante importante. Porque combatir con ellas no es fácil y nadie quiere acabar teniendo que invertir un dinero en un profesional para que extermine la plaga de casa.

El ingrediente para acabar con insectos

El perfil en las redes sociales llamado @lagranjadelborrego ha desvelado el truco para acabar con los insectos de tu cocina. El ingrediente secreto que actuará como repelente ante estos bichos es el aguacate, especialmente su hueso o semilla, que es la parte secreta de esta fruta que suele estar presente en casas de toda España por los buenos ingredientes que aporta al cuerpo.

En este vídeo publicado en las redes sociales, y que cuenta con millones de visualizaciones, este experto en la materia extrae el hueso del aguacate, lo lava y a continuación comienza a rallarlo. Una vez realizado este paso, lo vierte a una olla hirviendo y posteriormente lo deja tapado con un trapo durante un tiempo de 24 horas. Un día después, se cuela y se vierte la mitad a un aspersor. La otra mitad tiene que ser de agua. Esta pócima tendrá que ser posteriormente esparcida por las plantas para que no generen insectos.

«Tiene una sustancia que se llama tanino y eso no le gusta nada a las plagas», explica en el vídeo. Así que, si tienes plantas en casa que pueden desembocar en la presencia de bichos por todo el domicilio, el truco será rallar el hueso de un aguacate, hervirlo y repartirlo por todas las hojas de las plantas de tu casa. Esto hará que ni se acerquen estos insectos que te pueden incomodar durante el verano.