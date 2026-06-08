El INSS lo confirma y ya es oficial: la tabla de lo que vas a cobrar por la paga extra de las pensiones en junio de 2026

Este mes de junio llega con paga extra en las pensiones que recibirán más de 9 millones de personas en España. Alrededor del próximo 25 de junio, los bancos españoles se adelantarán a la Tesorería General de la Seguridad Social y harán un abono doble a los millones de personas que en España reciben una pensión contributiva de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de las pensiones en el mes de junio.

La Seguridad Social se prepara para un gasto récord en pensiones contributivas este mes de junio. Después de gastar 14.365 millones de euros el pasado mes de mayo (un 6% más que en el anterior), la Tesorería General de la Seguridad Social se prepara para la mayor inversión en pensiones de la historia con la famosa paga extra que en los próximos días recibirán los casi 9,5 millones de personas que en España pertenecen al sistema de pensiones de la Seguridad Social.

«Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses», dice la Ley General de la Seguridad Social sobre este derecho que tienen un alto porcentaje de los españoles que son beneficiarios de una pensión contributiva en España. De esta forma, en los próximos días recibirán su ‘nómina’ mensual por duplicado.

¿Cuándo se abona la paga extra de las pensiones en junio?

Millones de pensionistas españoles recibirán la paga extra de las pensiones alrededor del 25 de este mes de junio. La Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar el pago entre el día 1 y 4 del mes siguiente y por ello los bancos españoles se adelantan a la Administración para efectuar el ingreso de la nómina a sus clientes unos días antes de que acabe el mes. ¿El motivo? Allanar el camino a final de mes para millones de pensionistas.

Así que, según avanza la web especializada HelpMyCash, los pensionistas que tengan su pensión domiciliada en Bankinter y Unicaja serán los primeros en recibir la paga extra de junio el próximo lunes 22. El Banco Santander pagará el martes 23 de junio; el miércoles 24 lo hará CaixaBank y el jueves 25 de junio cobrará el grueso de los pensionistas que tengan su pensión domiciliada en el Banco Sabadell, BBVA, Abanca, ING, IberCaja y Laboral Kutxa.

Bankinter: lunes 22 de junio.

Unicaja: lunes 22 de junio.

Banco Santander: martes 23 de junio.

CaixaBank: miércoles 24 de junio.

BBVA: jueves 25 de junio.

Banco Sabadell: jueves 25 de junio.

Abanca: jueves 25 de junio.

ING: jueves 25 de junio.

IberCaja: jueves 25 de junio.

Laboral Kutxa: jueves 25 de junio.

Los pensionistas que se quedan sin paga

Hay un grupo de pensionistas de los 9,5 millones de beneficiarios que en mayo recibieron una pensión que se quedarán sin paga extra en este mes de junio. Estos son los ciudadanos españoles que reciben una pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. El motivo es que esta pensión se recibe de forma anual en 12 pagas prorrateadas y no en 14 como el resto de los pensionistas.

«Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se abona en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades», afirma en sus canales oficiales la Seguridad Social, que confirma que estos pensionistas se quedarán sin paga extra en junio. Esto no quiere decir que cobren menos, ya que estas dos pagas están prorrateadas en las 12 mensualidades.