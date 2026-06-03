El año 2027 llegará con cambios en lo que tiene que ver con las pensiones de jubilación. En los próximos meses se llegará a la franja de los 67 años, que será la edad a la que tendrán que esperar para retirarse con el 100% de la pensión los trabajadores que no cumplan con los objetivos mínimos de cotización. Esto también afecta a otras modalidades como la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria.

El imputado José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en su día la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que ha ido demorando año tras año la edad de jubilación hasta este año 2027, en el que se llegará al límite de 67 años para acceder a la jubilación en nuestro país. A partir del 1 de enero, los que no hayan cotizado un mínimo de 38 años y seis meses durante su vida laboral tendrán que esperar hasta esta edad si no quieren sufrir penalizaciones en su pensión.

De momento, en 2026, los trabajadores que se quieran jubilar con el 100% de la pensión a los 65 años tendrán que acreditar una cotización mínima de 38 años y tres meses. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Esta opción caducará en los próximos meses y, a partir del próximo 1 de enero, estos trabajadores tendrán que esperar hasta los 67 años.

En su día, desde el Gobierno se legisló para retrasar la edad de jubilación a los 67 años en 2027 y, a partir de ahí, se tendrán que tomar medidas sobre si volver a demorar el acceso a la retirada para los que no cumplan con la cotización. Muchos expertos ya dan por seguro que esto se irá retrasando poco a poco con el objetivo de que el sistema pueda aguantar el impacto que supondrá durante los próximos años el acceso de los baby boomers a la edad de jubilación.

Las pensiones en 2027

El retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años también afecta a otras modalidades que ofrece la Seguridad Social, como la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria. Esto permite a los trabajadores poder adelantar la retirada cumpliendo con unas penalizaciones en el montante final de su pensión, que tiene que ver con los meses de adelanto y los años cotizados a la Seguridad Social.

Por ejemplo, la Ley 27/2011 también modificará en 2027 esta la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar la jubilación hasta 24 meses. Así que desde el 1 de enero, los que cumplan con una cotización de 38 años y seis meses podrán jubilarse a los 63 años, cumpliendo con una penalización en la pensión. Esto afectará a los nacidos en 1964 que pueden adelantar la jubilación. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 65 años para adelantar la jubilación.

Por su parte, la jubilación anticipada involuntaria permite adelantar hasta 48 meses la edad de jubilación a los trabajadores que han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad. Esto permite adelantar la jubilación hasta los 61 años y esto puede afectar a los nacidos en 1968 que cumplan con todos los requisitos de cotización.

La jubilación en los próximos años

Con el nuevo retraso de la edad de jubilación que llega en el próximo 2027, estos serían los años de acceso de jubilación para las personas nacidas entre los años 60 y 70, teniendo en cuenta si cumplen o no con la cotización. Así quedaría el acceso a la jubilación según el año de nacimiento: