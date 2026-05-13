Alemania señala a España por financiar pensiones con fondos europeos

Recientemente, el Tribunal de Cuentas detectó cerca de 2.4 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones. La cifra aparece en las últimas Cuentas Generales del Estado tras su aprobación por el Tribunal.

En primera instancia las cuentas recibieron una opinión general positiva, pero los auditores señalaron dudas legales sobre el uso de fondos de la UE.

España que es uno de los mayores beneficiarios del fondo, con casi 80.000 millones de euros en subvenciones asignadas y más de 55.000 millones ya desembolsados, está intentando justificar esta mala praxis.

El Estado desmiente las acusaciones

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a financiar el Plan de Recuperación.

También un portavoz del Ministerio desestimó las afirmaciones de que se habían «desviado» fondos del fondo de recuperación de la UE para la COVID-19, calificándolas de «categóricamente falsas».

«Ni un solo euro de los fondos de Next Generation EU se ha utilizado para ningún otro fin que no sea el plan de recuperación», añadió el portavoz, explicando que «las asignaciones presupuestarias varían de un año a otro y se producen cambios entre las distintas secciones».

El principal contribuyente de los fondos

Sin embargo, el Tribunal considera que esta actuación ‘poco limpia’ de Sanchez es una de las consecuencias de no contar con un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2024.

Esto llevó a modificaciones presupuestarias para poder atender un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros que hubieran sido mayoritariamente financiados con deuda pública de no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos.

Las voces de alarma empiezan a surgir en otros países europeos. La primera ha llegado desde Alemania, principal contribuyente neto de los fondos y el país que asume la mayor parte de los costes.

Concretamente el presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab (PPE) ha mostrado su preocupación ante el movimiento contable.

El alemán ha declarado a un diario alemán que «es absolutamente inaceptable utilizar fondos europeos para encubrir problemas presupuestarios en el sistema nacional de pensiones». El Parlamento Europeo «tiene la obligación de proteger los intereses de los contribuyentes europeos y así lo hará» añadió.