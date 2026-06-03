La ayuda del SEPE a la que puede acceder si estás cobrando el paro y trabajando a tiempo parcial: muy pocos la conocen

El SEPE ofrece una ayuda a los ciudadanos que están recibiendo una prestación contributiva por desempleo y empiezan a trabajar por cuenta ajena, ya sea de forma parcial o a tiempo completo. El Complemento de Apoyo al Empleo es el nombre de esta ayuda que tiene una duración máxima de 180 días y que puede ser de hasta 480 euros según la situación de estos ciudadanos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda del SEPE para las personas que están cobrando el paro y empiezan a trabajar.

El paro se ha reducido en el mes de mayo en 36.323 personas hasta llegar a un número de parados de 2.320.721, que es el más bajo de la serie desde 2007. En total, el Gobierno cuenta 22,3 millones de trabajadores en España tras sumar a la lista 232.000 afiliados en este mes. Pedro Sánchez y compañía celebraron con euforia estos datos que sirven como cortina de humo ante los escándalos de corrupción en los que está envuelto un PSOE a la deriva que está amenazado por una moción de censura.

Pese a que Sánchez siempre ha sacado pecho de la situación económica, dejando claro que va como un tiro, lo cierto es que millones de familias tienen problemas para llegar a fin de mes y están cerca de la exclusión social. Así lo manifiestan los datos de Eurostat, que dicen que el 25,7% de los españoles (más de 12 millones) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por ello se han inventado ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o una ayuda del SEPE para dar un empujón a los ciudadanos que están cobrando el paro y empiezan a trabajar por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o de forma parcial.

El SEPE y la ayuda a los que cobran el paro y comiencen a trabajar

Complemento de Apoyo al Empleo. Este es el nombre de la ayuda del SEPE a las personas que están cobrando el paro y que comienzan a trabajar. «El Complemento de Apoyo al Empleo es un instrumento económico del SEPE que consiste en que, si estás cobrando una prestación contributiva y comienzas a trabajar por cuenta ajena a tiempo parcial o a tiempo completo, percibirás el CAE. Es decir, mientras trabajas, mantienes un ingreso del SEPE llamado Complemento de Apoyo al Empleo», dice el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su página web.

Para poder acceder a esta ayuda del SEPE hay que cumplir con una serie de requisitos que son los siguientes:

Tener una prestación contributiva aprobada de al menos 14 meses de duración, aprobada después del 1 de abril de 2025.

Haber percibido un mínimo de 9 meses de prestación.

Haber iniciado un contrato por cuenta ajena, a jornada completa o parcial.

Hace unos días, el SEPE recordó a través de un comunicado en las redes sociales que: «Desde el 1 de enero, si estás cobrando una prestación contributiva iniciada a partir del 1 de abril de 2025 y empiezas a trabajar a tiempo parcial o completo, podrías percibir de forma automática el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE)».

📌 Desde el 1 de enero, si estás cobrando una prestación contributiva iniciada a partir del 1 de abril de 2025 y empiezas a trabajar a tiempo parcial o completo, podrías percibir de forma automática el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). 🔎 Más INFO ➡️ https://t.co/8mxzRl13vI pic.twitter.com/clp55RpT9S — SEPE (@empleo_SEPE) May 27, 2026

Por lo que respecta a las cuantías, variará cada mes en función de la jornada laboral y del mes en el que se inicie el trabajo. Las cantidades irán desde 480 euros hasta los 90 euros al mes y se pueden consultar en la siguiente tabla que ofrece el SEPE.

Una gran duda para los perceptores del CAE está en si se consume el paro mientras se recibe esta ayuda del SEPE, y la respuesta es sí. «Sí, es importante tener en cuenta que el CAE consume días de prestación, es decir, cada día cobrado del Complemento de Apoyo al Empleo equivale a un día de prestación», informan desde la Administración.