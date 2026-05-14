Adiós al subsidio para mayores de 52 años: los requisitos del SEPE que ponen en alerta a estos ciudadanos

En este 2026 han llegado cambios con el subsidio para mayores de 52 años y este tiene que ver con el umbral de las rentas que se requieren para poder ser beneficiario de esta ayuda que cotiza para la jubilación. La última subida del SMI hace que también se haya incrementado este límite que no se puede sobrepasar si quieres poder seguir accediendo a este subsidio del SEPE. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este subsidio para mayores de 52 años.

El SEPE informó a principios de año que en el año 2025 un total de 545.393 personas (un 4,7% más que en 2024) mayores de 50 años recibieron alguno de los subsidios que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal. De estos, un 84% pertenecen a la ayuda para mayores de 52 años que actualmente reciben 455.000 personas en nuestro país y que pueden acceder a una de las ayudas más singulares, ya que es la única de carácter vitalicio y que cotiza para la jubilación.

«Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años», informa el SEPE sobre el subsidio para mayores de 52 años que ofrece el Gobierno para las personas que estén en situación de desempleo y cumplan con una serie de requisitos que son los siguientes:

Tener 52 años

Acreditar situación legal de desempleo el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, habiendo cotizado al menos noventa días.

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial.

Suscribir el acuerdo de actividad.

Haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de tu vida laboral.

Acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, que cumples el requisito de carencia de rentas propias.

Así es el subsidio para mayores de 52 años

El SEPE entrega 480 euros al mes de forma vitalicia a los beneficiarios, que también podrán cotizar por un 125% de la base mínima de cotización. Esto equivale a un salario de 1.726 euros de cara a la futura pensión de jubilación que estos subsidiarios podrán recibir cuando cumplan con los requisitos, bien a los 65 años o a los 66 años y 10 meses en este 2026.

Un requisito indispensable y que ha cambiado desde el 1 de enero tiene que ver con la Declaración Anual de Rentas que todos los beneficiarios tienen que realizar para poder seguir recibiendo esta ayuda de 480 euros al mes. «Cumplirás el requisito de carencia de rentas propias en la fecha de la solicitud del alta inicial o de las prórrogas o reanudaciones del subsidio cuando las rentas de cualquier naturaleza que tengas, tanto si eres persona solicitante o beneficiaria, durante el mes natural anterior a dichas fechas, no superan el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias», dice el SEPE en su página web oficial.

Teniendo en cuenta que el SMI ha subido hasta 1.221 euros en 2026, este límite que no podrán superar los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años es de 915,75 euros mensuales, excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. «La ocultación de rentas al SEPE que, de haberlas tenido en cuenta, hubieran supuesto la denegación de la solicitud inicial, de la reanudación o de la prórroga, dará lugar a que el importe percibido sea indebido, por lo que se reclamará. El periodo indebidamente cobrado se considerará consumido», dice el SEPE sobre las penalizaciones para las personas que, habiendo superado estas rentas, hayan podido recibir el subsidio para mayores de 52 años.