Inditex gana 1.375 millones en su primer trimestre, un 5,4% más

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo.

Las ventas, por su parte, crecieron un 5,8% y alcanzaron 8.750 millones de euros. La venta a tipo de cambio constante creció un 8,8%, al tiempo que el margen bruto creció un 6,9% hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2% (+67 puntos básicos frente al primer trimestre de 2025).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta 2.568 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7% hasta 1.756 millones de euros y el resultado antes de impuestos se incrementó en un 5,5% y se situó en 1.762 millones de euros, con un margen antes de impuestos del 20,1%.

Inditex ha destacado que el grupo continuó con un «sólido» desempeño operativo en su primer trimestre fiscal, impulsado por la creatividad de sus equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y ‘online’ y ha subrayado que las colecciones primavera-verano han sido «muy bien recibidas» por sus clientes.

De hecho, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 han crecido un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos de calendario.

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