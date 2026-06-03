Pitágoras sobre el poder del silencio: “No digas poco con muchas palabras, sino mucho con pocas; calla o di algo más valioso que el silencio”

En un mundo dominado por la inmediatez, los mensajes constantes, opiniones instantáneas y por el exceso de información, esta frase pronunciada hace más de 2500 años sigue siendo muy actual. El filósofo y matemático griego Pitágoras dejó para la posteridad una reflexión que hoy suena con fuerza: «No digas poco con muchas palabras, sino mucho con pocas; calla o di algo más valioso que el silencio». Esta frase reivindica el valor de la brevedad, la reflexión y el uso responsable de la palabra.

Un filósofo que enseñaba a escuchar

Aunque la mayoría de las personas asocian a Pitágoras con el famoso teorema matemático que lleva su nombre, su influencia fue mucho más allá de los números. Nacido en el siglo VI a.C. en la isla griega de Samos, fundó una escuela filosófica que estudiaba las matemáticas, la música, la ética y la naturaleza del universo. Sus seguidores consideraban que el orden y la armonía debían aplicarse a todos los ámbitos de la vida de la persona, incluida la forma de comunicación.

Una de las prácticas más comunes de la escuela pitagórica era el silencio. Los discípulos debían pasar largos periodos de tiempo escuchando y reflexionando antes de poder intervenir en los debates. Pitágoras consideraba que aprender a escuchar era una condición indispensable para poder alcanzar la sabiduría.

Hablar menos para saber comunicar

La famosa frase encierra una enseñanza sencilla pero profunda. El filósofo defendía que la calidad de las palabras es mucho más importante que la cantidad de lo que se dice. Hablar mucho no garantiza transmitir ideas valiosas, mientras que una frase precisa puede decir una gran verdad.

La segunda parte de la reflexión de Pitágoras no trata de que haya que hablar menos, sino de ser conscientes de lo que se dice, porque las palabras tienen consecuencias. Siempre antes de hablar conviene preguntarse a uno mismo si lo que se va a decir tiene algún tipo de conocimiento o enseñanza.

Esta frase de Pitágoras es muy actual, porque en una época en donde las redes sociales son tan importantes, la forma de comunicarse ha aumentado, pero también lo han hecho la difusión de mensajes impulsivos, la información poco contrastada y las discusiones.