Margot Robbie y Ryan Gosling no aceptan las ofertas millonarias para ‘Barbie 2’: la secuela pende de un hilo

Hoy, la taquilla de Hollywood respira aliviada gracias a fenómenos como La Odisea, Spider-Man: Brand New Day y Michael. Sin embargo, no hace mucho, el futuro del mercado de la exhibición era difuso y, por qué no decirlo, alarmante en términos financieros. La pandemia había supuesto un duro golpe para las salas y el auge del streaming, el empujón definitivo de una industria que se precipitaba al vacío dentro de uno de sus sectores clave. No obstante, y bajo una campaña de marketing memorable, la primera adaptación en acción real de la muñeca de Mattel fue un filón comercial a modo de salvavidas para el patio de butacas internacional. Barbie cosechó 1.447 millones de dólares en todo el mundo, pero ahora su secuela corre peligro: Ni Margot Robbie ni Ryan Gosling aceptan las generosas ofertas para aparecer en Barbie 2.

El desarrollo de una continuación con tales números debería ser, a priori, sencillo. En cambio, el gran drama para Warner Bros. no reside simplemente en el atasco inicial de la producción. Tal y como informan en los medios estadounidenses, la major que dirige David Zaslav debe darse prisa, pues su acuerdo con Mattel la obliga a desarrollar la producción del seguimiento antes de que se acabe el año. De lo contrario, la compañía perderá los derechos de explotación del icónico juguete y la marca podrá ofrecer otra subasta de estudios para alcanzar otro contrato lucrativo.

Por supuesto, Warner no quiere dejar escapar la posibilidad de desarrollar Barbie 2. El filme de Greta Gerwig es el más taquillero en la historia del estudio, pero por el momento ni la actriz australiana ni el canadiense parecen dispuestos a aceptar las condiciones ofrecidas. Teniendo en cuenta que ambos terminaron entusiasmados con el resultado de la cinta primigenia… ¿Cuál es el mayor impedimento detrás del rechazo a varias ofertas millonarias?

‘Barbie 2’: una carrera contrarreloj para Warner

El reto de la corporación de Zaslav no pasa simplemente por la renegociación con sus dos estrellas principales. Barbie 2 debe convencer de nuevo a Gerwig para dirigir y, en su defecto, a su marido y también guionista y director Noah Baumbach, para que este vuelva a escribir con ella a cuatro manos la secuela.

Tal y como cuentan en World of Reel, los dos actores han dicho que no a contratos impresionantes. De hecho, se dice que Gosling ha rechazado incluso una oferta que llegaría a los 20 millones de dólares. Ni él ni Robbie parecen querer saber nada –al menos en un corto plazo– del seguimiento. Porque tampoco han aceptado cuantiosas regalías que les aportarían un generoso porcentaje del grueso de la taquilla.

Gerwig y Baumbach parecen dispuestos a repetir, pero con el futuro de Warner pendiente de la fusión oficial con Paramount, existe un claro escepticismo legal sobre cualquier contrato que ambas partes pudiesen firmar. Además, Warner tampoco puede permitirse el lujo de tirar la casa por la ventana. En el presente calendario, el estudio ha liderado fracasos de la talla de ¡La novia! y Supergirl.

Las agendas de Robbie y Gosling: otra de las barreras para volver a Barbieland

Aparte de la negativa económica, ninguno de los dos protagonistas tiene una agenda liberada que le permita comprometerse con un rodaje tan exigente como el de Barbie 2.

Margot Robbie está desarrollando una precuela de Ocean’s Eleven y en 2027 estrenará el remake de El ataque de la mujer de 50 pies, que dirigirá Tim Burton. Por su parte, el tres veces nominado al premio de la Academia mantiene una estrecha vinculación con Disney. El próximo año protagonizará la próxima cinta de Star Wars, Starfighter, y en 2028, dará el salto definitivo al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) asumiendo el papel de ser el nuevo Ghost Rider.