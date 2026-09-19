El BOE confirma la subida de precios del tabaco en España: la tabla con los nuevos precios por marcas

El precio del tabaco vuelve a cambiar en España de modo que los fumadores se tienen que preparar ya que vuelve a subir. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los nuevos precios de venta al público de diferentes labores que se comercializan en los estancos de Península y Baleares. En esta ocasión, la lista incluye 34 productos entre cigarrillos, cigarros, cigarritos, picaduras de pipa y otras labores.

Entre las marcas que aparecen encontramos nombres como Lucky Strike, Vegafina, Alejandro Alfambra, Nash, Starbuzz o Terea. Uno de los cambios que más puede interesar a los consumidores es el de Lucky Strike Red 21 E.L., cuya cajetilla queda fijada en 5,85 euros. Los precios aparecen en la Resolución de 11 de septiembre de 2026 de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos. El documento se publicó en el BOE el 12 de septiembre y las nuevas cantidades entraron en vigor ese mismo día, por lo que si vas a comprar alguna de estas marcas ya habrás notado, o notarás, la subida.

El BOE confirma la subida de precios del tabaco en España

En el apartado de cigarrillos encontramos esta vez una única referencia. Se trata de Lucky Strike Red 21 E.L. (21), que pasa a tener un precio de venta al público de 5,85 euros por cajetilla en las expendedurías de Península y Baleares. Hay que aclarar que la publicación de estos precios en el BOE no significa que sea el Gobierno quien establezca directamente cuánto debe costar cada marca. Los precios son propuestos por los fabricantes e importadores y posteriormente se publican oficialmente a través del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Las cantidades que aparecen en la resolución incluyen los impuestos correspondientes.

Y aunque Lucky Strike es la única marca de cigarrillos incluida en esta actualización, la lista es bastante más extensa cuando pasamos a los cigarros, cigarritos y, sobre todo, las picaduras de pipa, de modo que te dejamos a continuación los precios de venta al público recogidos en el BOE para los productos afectados en las expendedurías de tabaco y timbre de Península y Baleares:

Cigarrillos

Lucky Strike Red 21 E.L. (21): 5,85 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Alejandro Alfambra Serie Clásico Grandioso S. X (5): 2,95 euros/unidad.

2,95 euros/unidad. Alejandro Alfambra Serie Clásica Churchill S. VI (5): 2,65 euros/unidad.

2,65 euros/unidad. Alejandro Alfambra Serie Clásica Robusto S. V (5): 2,25 euros/unidad.

2,25 euros/unidad. Alejandro Alfambra Serie Clásica Sublime S. II (5): 2,80 euros/unidad.

2,80 euros/unidad. Alejandro Alfambra Serie Clásica Toro S. III (5): 2,40 euros/unidad.

2,40 euros/unidad. Alejandro Alfambra Serie Clásica Torpedo S. IV (5): 2,40 euros/unidad.

Cigarros y cigarritos por envase

Vegafina 1998 VF 44S Freshbag (envase de 10): 39,50 euros/envase.

39,50 euros/envase. Vegafina Nicaragua Short Freshbag (envase de 10): 32 euros/envase.

Picaduras de pipa

Nash Cgr Cerez (100 g): 21,95 euros/unidad.

21,95 euros/unidad. Nash Estea (100 g): 15,95 euros/unidad.

15,95 euros/unidad. Starbuzz Egyptian Pharos (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Blue Mist (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Blue Surfer (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Cosmopolitan (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Cucu Jumbo (1.000 g): 96,95 euros/unidad.

96,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Fuzzy Naval (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Geisha (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Green Savior (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Irish Kiss (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Jack The Ripper (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Lebanese Bomb Shell (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Mighty Freeze (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Mijoti (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Pink (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Pink Chica (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Pink (1.000 g): 96,95 euros/unidad.

96,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Pirate’s Cave (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Queen Of Sex (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Exotic Winter Fresh (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz French Buzz (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Pineana Freeze Shisha (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Pumkin Pi (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz Sexy Beach (100 g): 9,95 euros/unidad.

9,95 euros/unidad. Starbuzz White Bear (100 g): 9,95 euros/unidad.

Otras labores

Terea Forte Red (20): 5 euros/unidad.

Los nuevos precios del tabaco ya están en vigor

Los consumidores no tendrán que esperar a una fecha posterior para encontrarse estos precios en los estancos. La resolución establece que entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, por lo que se aplican desde el 12 de septiembre de 2026. La mayoría de las referencias incluidas en esta actualización corresponden a picaduras de pipa. En el caso de Starbuzz se repite un precio de 9,95 euros para numerosos formatos de 100 gramos, mientras que las presentaciones de un kilo que aparecen en la resolución alcanzan los 96,95 euros.

Los importes anteriores corresponden a Península y Baleares. El documento oficial también recoge precios para determinadas labores comercializadas en Ceuta y Melilla, donde las cantidades pueden ser distintas.

El precio del tabaco ha cambiado de forma notable durante las últimas décadas. A comienzos de los años 90 una cajetilla podía costar al cambio menos de un euro, mientras que actualmente numerosas marcas se encuentran por encima de los cinco euros. Los impuestos tienen un peso importante en el precio final que termina pagando el consumidor. Con esta nueva actualización, Lucky Strike Red 21 E.L. queda en 5,85 euros por cajetilla, Terea Forte Red se sitúa en 5 euros y también cambian los precios de distintas referencias de Alejandro Alfambra, Vegafina, Nash y Starbuzz. Unas cantidades que ya deben aplicarse en los puntos de venta de Península y Baleares.