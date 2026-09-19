Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, sobre la infancia: «La mujer comprende al niño mejor que el hombre, pero el hombre es más niño que la mujer»

Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos más polémicos y leídos de la historia. Por eso resulta curioso comprobar que tiene reflexiones sobre la infancia que, si las adaptamos a nuestro tiempo, pueden sernos útiles (aunque a veces sea difícil).

Por ejemplo, su frase «La mujer comprende al niño mejor que el hombre, pero el hombre es más niño que la mujer» es una lección perfecta sobre la madurez si sabemos alejarla de la generalización sobre los sexos.

Y es que realmente es una reflexión espectacular sobre el cuidado y la madurez, siempre que sepamos distinguir las opiniones de Nietzsche de aquello que podemos exigirnos en nuestra vida.

La frase de Friedrich Nietzsche sobre la infancia y el mundo adulto

Nietzsche escribió la cita «La mujer comprende al niño mejor que el hombre, pero el hombre es más niño que la mujer» en Así habló Zaratustra. Concretamente, en un pasaje dedicado a las mujeres.

En concreto, Nietzsche la pone en boca de su protagonista durante una conversación con una anciana, en un capítulo que contiene una visión jerárquica de las relaciones entre hombres y mujeres.

En ese mismo pasaje, Zaratustra describe al hombre como alguien que conserva un niño escondido con ganas de jugar. Es decir, la comparación forma parte de ese retrato de los sexos, cargado de atribuciones sobre cómo deben comportarse unos y otras.

Eso hace que desde un punto de vista filosófico la frase sea ciertamente peligrosa. Por ello deberíamos evitar leerla como una defensa de que las mujeres tienen una capacidad innata para la crianza o que todos los hombres son infantiles.

Más bien, leída desde nuestros días, nos puede servir para ver cuál es nuestra relación con la infancia sin asumir esos roles de género. Por ejemplo, intentando comprender mejor a los niños sin perder esa curiosidad que aporta el juego.

Cómo adaptar la frase de Nietzsche sobre la infancia a nuestra vida cotidiana

No estamos ante la cita de Nietzsche más fácil de aplicar en nuestra vida, pero sí que tiene una enseñanza que merece la pena rescatar. Eso sí, hay que comprender que el filósofo cargaba con una serie de prejuicios.

De todas maneras, «La mujer comprende al niño mejor que el hombre, pero el hombre es más niño que la mujer» puede servir como punto de partida para revisar cómo repartimos el cuidado.

Por ejemplo, como recordatorio para que una persona no asuma siempre la paciencia mientras otra se reserva los momentos divertidos. En una familia, eso puede traducirse en compartir tanto el juego como las tareas menos agradables.

Tanto el padre como la madre deben estar para acompañar una rabieta, preparar lo necesario para el colegio o atender una preocupación del niño por tonta que parezca. Básicamente, hay que saber darle la vuelta a la frase de Nietzsche.

Quién fue Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más importantes de la historia

Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, entonces en Prusia, y murió el 25 de agosto de 1900 en Weimar, a los 55 años. Fue filósofo, poeta, compositor y filólogo clásico.

Antes de convertirse en uno de los grandes nombres del pensamiento contemporáneo, trabajó como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea.

Su obra ha destacado por tocar temáticas muy diversas, como el arte, la moral, la religión, la ciencia, la tragedia, la cultura, el lenguaje y la verdad. Entre sus libros más conocidos figuran El nacimiento de la tragedia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral y La gaya ciencia.

Nietzsche criticó con dureza la moral occidental, la religión y muchas formas heredadas de entender la verdad. También dejó ideas que marcaron la filosofía posterior, como la muerte de Dios, el nihilismo, el eterno retorno, el superhombre y la voluntad de poder.

En 1889 sufrió un colapso mental que puso fin a su vida intelectual activa. Vivió sus últimos años sin poder continuar su obra, primero bajo el cuidado de su madre y después de su hermana.