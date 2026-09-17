Primer caso de viruela del mono en Ceuta: un mena marroquí de 17 años aislado en un centro para menores

Primer caso de la viruela del mono en Ceuta. Un mena marroquí de 17 años que asaltó la frontera el 31 de julio se encuentra aislado en un centro de menores de la ciudad española infectado con este virus. El diagnóstico se ha confirmado hoy mismo, según ha podido comprobar OKDIARIO. Fuentes en Ceuta confirman que el menor apareció con síntomas hace dos días. El diagnóstico -viruela del mono- se ha confirmado esta misma tarde mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, visitaba la ciudad y restaba importancia, de nuevo, a la situación. La ministra ha tenido que salir por la puerta de atrás de la Delegación del Gobierno para evitar las protestas de los ciudadanos y los médicos que estaban en la puerta principal esperándole. El ministro Marlaska también tuvo que salir hace unos días metido dentro de un furgón policial para evitar la ira de los ceutíes.

La ministra Mónica García ha restado de nuevo importancia, hoy, a la emergencia sanitaria que vive Ceuta. El Hospital Universitario de Ceuta depende de su ministerio. Los médicos están desbordados y agotados. No ha habido refuerzos. No hay ayuda.

Mónica García llegó a insultar a los médicos ceutíes y llamarles «xenófobos» por denunciar que los invasores habían traído enfermedades contagiosas que en España ya están superadas por los planes de vacunación. Los hechos vuelven a dejar desnuda a la ministra ante sus propias mentiras: en Ceuta hay casos confirmados de varicela, tuberculosis, sarampión y, ahora, ya también, viruela del mono.

Fuentes médicas confirman a OKDIARIO que actualmente hay 13 casos de varicela en las Urgencias del hospital. Varios de los tratados por tuberculosis y están en planta y «otros muchos -según las fuentes consultadas- fuera del hospital pero aislados en sus asentamientos». Lo mismo con los contagiados por sarampión. El menor marroquí, un chico de 17 años, no ha quedado ingresado en el hospital, sino que ha quedado aislado en su centro de menas.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa rara causada por un virus que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con lesiones cutáneas o fluidos corporales. Se propaga de persona a persona mediante el contacto cercano de piel con la piel o con objetos y ropa contaminados. Según las estadísiticas, casi el 100% de afectados son hombres. El contacto estrecho y directo en relaciones sexuales supone el 80% de los casos de contagio.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO confirman que el goteo de invasores que llegan con síntomas o enfermedades contagiosas a los centros sanitarios de Ceuta es constante: «Diariamente vemos 3 ó 4 casos de tuberculosis, algunos con cavernas en los pulmones». Las cavernas son cavidades, espacios hueco anormales, que se forman dentro del tejido del pulmón cuando una zona muere y se vacía.

La ministra huyendo

Mónica García, ministra de Sanidad, ha salido huyendo por la puerta de atrás de la Delegación del Gobierno en Ceuta después de atender a los medios de comunicación durante su visita a la ciudad y de conceder una entrevista a ‘Malas lenguas’ de TVE. La ministra de Sumar pretendía evitar de este modo a los manifestantes ceutíes reunidos ante el edificio para protestar contra el abandono de la gestión sanitaria de la ciudad desde el inicio de la invasión.

Sin embargo, la ministra no ha podido evitar a los manifestantes, que la han cazado en su coche con gritos de «¡Fuera!», «¡Sinvergüenza!» y «¡Dimisión». Mónica García ha abandona a Ceuta y a sus médicos a su suerte, afrontando una situación sanitaria con un alto riesgo de brotes de enfermedades contagiosas. Mónica García ha vuelto a negar «un colapso» de la sanidad en Ceuta pese a las protestas del personal sanitario y las evidencias.