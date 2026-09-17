Mónica García huye por la puerta de atrás y se esconde en un coche de sus escoltas para evitar los insultos en Ceuta

Mónica García, ministra de Sanidad, ha salido huyendo por la puerta de atrás de la Delegación del Gobierno en Ceuta después de atender a los medios de comunicación durante su visita a la ciudad. La ministra de Sumar pretendía evitar de este modo a los manifestantes ceutíes reunidos ante el edificio para protestar contra el abandono de la gestión sanitaria de la ciudad desde el inicio de la invasión.

Sin embargo, la ministra no ha podido evitar a los manifestantes, que la han cazado en su coche con gritos de «¡Fuera!», «¡Sinvergüenza!» y «¡Dimisión». Los ceutíes protestaban contra la gestión sanitaria de la ciudad desde el inicio de la invasión, el pasado 30 de julio. Mónica García ha abandona a Ceuta y a sus médicos a su suerte, afrontando una situación sanitaria con un alto riesgo de brotes de enfermedades contagiosas.

La huida de García por la puerta de atrás no es nueva. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social, también hicieron lo mismo durante su visita a la ciudad, el pasado 2 de septiembre, durante un acto institucional por el Día de Ceuta.

Torres, designado mando único de la crisis, entró en el teatro junto a Saiz y el delegado, siendo recibidos con gritos de «¡Mentirosos!» y preguntándoles «si conocían el informe de la Policía», además de mensajes como «culpables, fuera, fuera».