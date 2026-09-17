Feijóo celebra que la Eurocámara mande un mensaje «nítido» a Rabat y hable de «invasión» de Ceuta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y numerosos cargos del partido han celebrado este jueves que el Parlamento Europeo califique como «invasión» la entrada masiva de invasores en Ceuta. Asimismo, destacan que Europa manda un mensaje «nítido» a Marruecos al exigirle que respete la soberanía española.

El informe, redactado en Estrasburgo (Francia), ha sido aprobado por el Parlamento con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo, los liberales europeos de Renew y la totalidad de los tres grupos Patriotas por Europa, que incluye a Vox, Conservadores y Reformistas (ERC) así como a Europa de las Naciones Soberanas. En contra, ha votado el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D).

El líder del PP considera que «hoy Europa ha estado con Ceuta» y «con España». «Cuando defendemos juntos nuestras fronteras, nuestra seguridad y nuestra integridad territorial, somos más fuertes», ha afirmado.

El líder del PP se ha reunido este jueves en Madrid con el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, y ha asegurado en sus redes que España «tiene mucho que aportar a Europa». «Y Europa tiene que estar siempre al lado de España», ha manifestado. Siguiendo la línea de Feijóo, se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha recalcado que Europa «ha hablado claro» y ha lamentado que el PSOE haya «votado en contra».

Por su parte, la secretaria general del PPE y diputada europea, Dolors Montserrat, ha señalado que el Parlamento Europeo «ha dicho claro que Ceuta no se vende», sino que «se defiende». Además, ha destacado que la resolución incluye «un mensaje nítido a Marruecos» porque «la soberanía y la integridad territorial de España no se negocian», sino que «se respetan» de forma «incondicional».

Montserrat ha recalcado la importancia de que Rabat asuma su responsabilidad y, además, readmita a todos los inmigrantes ilegales, que a día de hoy siguen en Ceuta. La eurodiputada también ha subrayado la incapacidad de Sánchez para gestionar la crisis migratoria.

Por su parte, Alma Ezcurra ha destacado que el Parlamento Europeo respalda a Ceuta y contundentemente ha exigido el retorno de todos los que entraron ilegalmente a nuestro país.

Cayetana Álvarez de Toledo también ha hablado y ha señalado que esta resolución desmonta a Sánchez y retrata su rendición. «Viva Ceuta.» «Viva España.» «Viva Europa», ha exclamado.