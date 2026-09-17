Vinicius llega al derbi bajo la lupa

Vinicius atraviesa un momento complicado. El brasileño volvió a quedarse sin marcar en la victoria del Real Madrid por 2-3 frente al Elche y terminó el encuentro visiblemente frustrado por las ocasiones desperdiciadas. El triunfo permitió a los blancos sumar tres puntos, pero no ocultó otra actuación gris del extremo en los metros finales.

El atacante dispuso de varias oportunidades para marcar en el Martínez Valero. En la primera mitad recibió completamente solo dentro del área, pero ejecutó un remate defectuoso que se marchó desviado. Más tarde, después de una rápida transición conducida por Mbappé, volvió a encontrarse con Dituro. Su disparo cruzado fue detenido por el guardameta del Elche.

Vinicius terminó su participación con un único remate entre los tres palos y sin completar ningún regate. Apenas intervino 34 veces con el balón antes de ser sustituido por Brahim en el minuto 68. Unos números alejados de la influencia que acostumbra a tener en el ataque del Real Madrid.

Un gol en seis jornadas

El inicio de temporada tampoco está siendo sencillo para Vinicius. El brasileño solamente ha marcado un gol en las primeras seis jornadas de Liga, conseguido contra la Real Sociedad. Sí ha repartido tres asistencias, pero todavía no ha recuperado la chispa y la capacidad de desequilibrio que le convirtieron en uno de los atacantes más determinantes del mundo.

Ante el Elche volvió a mostrarse incómodo. Le costó superar a su marcador, perdió presencia con el paso de los minutos y tampoco consiguió conectar con continuidad con Mbappé y Güler. Su sustitución llegó cuando el Real Madrid todavía ganaba 0-2 y Mourinho comenzó a realizar cambios pensando también en el derbi contra el Atlético.

Mourinho vuelve a protegerlo

José Mourinho mantiene su confianza en el brasileño y volvió a protegerlo públicamente después del encuentro. El técnico destacó su implicación sin balón y atribuyó parte de su falta de precisión al desgaste realizado durante el partido.

«Vini ha hecho un trabajo muy bueno en defensa y estaba muy cansado. La mejor versión es marcar, pero trabaja para el equipo y estoy contento con él», explicó el entrenador madridista.

Mourinho ya había defendido al atacante en jornadas anteriores utilizando un conocido refrán portugués. «Sólo se tiran piedras a los árboles que dan frutos. ¿Cuántas Champions ha ganado? Es un árbol que da muchos frutos y la gente tira piedras porque quiere su fruto. Su mejor versión llegará», aseguró.

«No puedo fallar tantas»

El propio Vinicius fue el primero en reconocer que no estuvo acertado. Después del encuentro publicó una imagen en sus redes sociales acompañada de un mensaje breve y contundente: «No puedo fallar tantas».

Una autocrítica que llega a pocos días del derbi contra el Atlético de Madrid. Vinicius sabe que necesita recuperar su puntería y volver a marcar diferencias. Mourinho continúa confiando en él, pero el brasileño también es consciente de que su versión actual se encuentra lejos de la que puede ofrecer.