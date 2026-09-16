Mahou reta a Jero Freixas: ¿es el derbi de Madrid el único Derbi Cinco de Cinco del mundo?

Mahou Cinco Estrellas ha querido participar en el debate que está recorriendo las redes sobre cuáles son los mejores derbis del mundo. Como cerveza patrocinadora de la Liga, del Real Madrid y del Atlético de Madrid, y como marca de cervezas nacida en la capital española, Mahou pone sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿puede hablarse de los mejores Derbis del mundo sin incluir el Derbi de Madrid?.

El debate está servido. Mahou Cinco Estrellas ha querido responder al vídeo de Jero Freixas, el reconocido creador de contenido argentino, en el que comparte su particular Top tres de los mejores derbis del mundo: Buenos Aires, Milán y Manchester. Una selección que ha despertado el debate entre los aficionados, alcanzando más de un millón visualizaciones, y que deja fuera un enfrentamiento que, para Mahou, resulta imposible pasar por alto, el Derbi de Madrid.

Ante esta ausencia, Mahou propone a Jero viajar a Madrid para descubrir de cerca por qué el Derbi madrileño merece ser reconocido, permitiéndole descubrir cómo se vive un Derbi en la capital española. Como la cerveza más icónica de Madrid, Mahou invita al argentino a vivir esta cita desde dentro y a conocer los cinco ingredientes que, para la marca, lo convierten en un auténtico Derbi Cinco de Cinco: ambición, talento, legado, equipo y pasión.

Bajo el concepto de “El único derbi Cinco de Cinco”, Jero podrá experimentar estos cinco elementos más allá del terreno de juego, descubriendo la ciudad durante la previa, recorriendo sus calles, compartiendo el ambiente con las aficiones y viviendo de primera mano cómo Mahou, la cerveza de Madrid, forma parte de los momentos y espacios en los que el derbi se vive con mayor intensidad, hasta llegar a la emoción del estadio y del partido.

¿Aceptará Jero el reto y descubrirá si el derbi de Madrid es, realmente, el mejor derbi Cinco de Cinco del mundo?