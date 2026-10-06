El decepcionante arranque de temporada del Real Madrid, incluidas las dos derrotas ligueras y las dudas en el estreno de Champions frente al Inter, han provocado que el equipo de Mourinho se haya desplomado en las apuestas. Los blancos ya han acumulado seis puntos de desventaja con respecto al Barcelona en apenas siete jornadas de Liga y su cuota para reconquistar el campeonato casi cuadruplica a la del equipo de Hansi Flick: 4,40 euros si gana la Liga el Real Madrid frente a los escasos 1,25 si el Barça conquista su tercer campeonato liguero consecutivo.

Aunque todavía quedan 31 jornadas de Liga por delante y el Real Madrid, por mucha desventaja que tenga, sigue dependiendo matemáticamente de sí mismo para ser campeón, las principales casas de apuestas que operan a través de Internet ven al Barcelona claramente favorito no sólo por las sensaciones que transmite su fútbol sino por la objetividad de los datos que se analizan antes de fijar las cuotas. Hay muchos millones en juego y las cuotas se fijan algorítmicamente atendiendo a datos cuantificables, incluida la confianza de los apostantes.

Por eso a nadie le puede extrañar que la cuota a campeón de Liga del Barcelona sea tan baja, 1,25 euros por cada euro apostado, apenas un 25% de beneficio para una apuesta de enorme riesgo con 31 jornadas y más de siete meses de competición por delante para obtener el beneficio. En el lado opuesto está el Real Madrid, cuya cuota más que cuadruplica la cantidad apostada (incluso la quintuplica en algunas casas de apuestas), un beneficio gigantesco aunque con la necesidad de que los de Mourinho enjuaguen una diferencia sustancial –seis puntos por ahora– para acabar ganando la Liga.

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Las casas de apuestas no contemplan ni de lejos el sorpasso del Atlético a los dos grandes favoritos, Barcelona y Real Madrid. Que los de Simeone dieran la campanada y ganaran la Liga –ahora están a cinco puntos del Barça, uno menos que el equipo de Mourinho– tiene una gigantesca cuota media de 35 euros a uno. Vamos, que las bookies ven que será otra vez una Liga de dos.

En el caso de la Champions el Real Madrid no está ni entre los cuatro primeros aspirantes a levantar la Orejona. Dos años de eliminaciones en cuartos, frente al Arsenal primero y ante el Bayern después, han provocado que el equipo madridista se caiga del primer escalón de los favoritos. Además, los blancos se quedaron fuera del top-8 en las primeras dos ediciones del nuevo formato de la Liga de Campeones.

El candidato número uno para ganar la Champions también es el Barcelona. El equipo de Hansi Flick tiene una cuota media de cinco euros por euro apostado y se sitúa por delante de una terna de aspirantes integrada por el actual bicampeón, el PSG, además del Bayern de Múnich y el Arsenal, finalista de la última edición. Los tres equipos están en una cotización de 6,50 a uno.

Hay que descender hasta el quinto puesto en la clasificación de favoritos para ganar la Champions para encontrar al Real Madrid. Los de Mourinho tienen una cuota de ocho euros por euro apostado si conquistan La Decimosexta. Ya por detrás se situaría el trío de equipos de la Premier: Manchester City (10 a uno), Liverpool (17 a uno) y Manchester United (26 a uno).