El duelo entre Inglaterra y México de los cuartos de final del pasado Mundial fue uno de los momentos más tensos e icónicos del torneo. Jude Bellingham fue el gran protagonista sobre el césped del Estadio Azteca, engalanado para apoyar a los anfitriones, al anotar dos de los tres goles de los ingleses en su triunfo por 2-3. El futbolista merengue no brilló únicamente por su rendimiento deportivo, también por su caballerosidad con sus rivales. Erik Lira, capitán de la selección mexicana, ha confesado que Bellingham le reconoció que era «un gran jugador» y le deseó fichar por un «equipo grande» tras el partido.

El futbolista de la Tri ha revelado la enorme motivación que tenía por enfrentarse al ’10’ de la selección inglesa, con el añadido de hacerlo ante un público mexicano ansioso de pisar por primera vez unas semifinales mundialistas. «Cuando supe que era Inglaterra, pensé: ‘voy a marcar a Jude Bellingham’, que es uno de los cinco o 10 mejores del mundo. Me lo tengo que comer, lo tengo que patear, lo voy a jalar, le voy a escupir, no sé qué mierda le voy a hacer», ha declarado Erik Lira. Una estrategia que no funcionó ante el de Birmingham: «Aún así, nos hizo dos goles».

El centrocampista mexicano fue uno de los futbolistas más destacados de su selección durante el Mundial, aunque considera que no merece los aplausos por su actuación ante el ’10’. «Mucha gente me dijo que me comí a Jude Bellingham, pero cabrón, nos hizo dos goles; aunque no fueron mi responsabilidad, porque fue de todos», ha añadido. Pese a ello, Lira se queda con la admiración del inglés. «Pero tenerlo cerca y que terminando el partido me haya dicho que era un gran jugador…», ha explicado sobre una derrota tras la que confiesa que lloró, aunque se muestra satisfecho «por darlo todo e ir hasta el límite».

El detalle de Bellingham con Erik Lira

Después de librar una auténtica batalla sobre el césped del Estadio Azteca, tanto Erik Lira como Jude Bellingham enterraron el hacha de guerra para mostrar admiración mutua. El madridista se acercó al jugador de Cruz Azul, le tendió la mano y este le deseó suerte para conquistar el Mundial. El protagonista del triunfo inglés alabó su nivel humano y futbolístico, definiendo a Lira como «un gran jugador con un gran corazón» y deseándole que juegue «en un equipo grande». Además, Bellingham le dio su camiseta tras este intercambio. Una intrahistoria que el centrocampista mexicano ha desvelado en el podcast Creativo de Roberto Martínez.

Inglaterra terminó cayendo en semifinales del Mundial ante Argentina, en un encuentro marcado por la parálisis inglesa que derivó en la remontada de la entonces vigente campeona. En el apartado individual, el torneo consolidó a Bellingham como el gran referente de Inglaterra junto a Harry Kane. El futbolista del Real Madrid, pese a partir desde la mediapunta, terminó el Mundial con ocho goles y superó los siete del delantero; que meses más tarde se coronó como Balón de Oro.