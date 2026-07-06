Inglaterra sale viva de la batalla del Azteca en un partido memorable

Inglaterra está en cuartos del Mundial 2026. Y lo está tras sobrevivir a la batalla del Azteca, aquella en la que México, con un equipo limitado, peleó con todo en un encuentro maravilloso. Tres zarpazos le valieron a los ingleses para ganar a México en Ciudad de México (2-3) en un partido que tuvo de todo, desde goles a tensión, desde rojas a penaltis, y un ambiente épico en el Azteca del que salió vivo como pudo una Inglaterra liderada por Bellingham.

El pundonor de Javier Aguirre (don Javier Aguirre) hizo que una México que no tiene estrellas, pero sí trabajo, igualara fuerzas con Inglaterra, a menudo miedosa por lo que se le vino encima. Las genialidades individuales salvaron a los británicos, que ahora se medirán a Noruega en cuartos tras sufrir de lo lindo en el Azteca. Ganó Inglaterra, perdió México con honores.

Bellingham, pum. Bellingham, pum. 98 segundos de un gol a otro en un arrebato inglés con el que marcó dos tantos seguidos en jugadas muy similares, rápidas, a la contra, con pocos toques para llegar a portería contraria. Los dos goles del jugador del Real Madrid -lleva ya cuatro en un Mundial en el que está de maravilla- fueron al primer toque, rematando asistencias que eran medio goles, la primera de Saka y la segunda de Harry Kane.

Dos golpes seguidos e inmerecidos por lo que se había visto hasta ese momento. Realmente, Inglaterra no había hecho nada, pero esa calidad en el toque y ante el gol bien vale para decantar un partido. Pero México dijo que allí nadie se rendía y poco después del segundo gol de Bellingham, Quiñones (que también lleva ya cuatro goles) puso el 1-2 con un remate en el corazón del área.

Fue entonces cuando México se mereció mucho más. El empate al descanso incluso se le habría quedado corto. Raúl Jiménez, ese delantero que tuvo un breve paso por el Atlético de Madrid hace una década, se convirtió en un dolor para Inglaterra. Ahora en el Fulham, Jiménez es de esos futbolistas a los que un Mundial les cambia por completo. Fue un peligro continuo: disparo que rozó el palo, remate de cabeza con paradón de Pickford… Ya antes del arrebato inglés, también Raúl Jiménez había sacado un cabezazo precioso con una mano espectacular abajo del portero inglés.

La batalla del Azteca

Tras el descanso, la batalla del Azteca. Tras un remate al palo de O’Reilly, su compañero Quansah llegó muy tarde en una entrada a Álvarez y vio la roja. Pero fue una roja que sacó Javier Aguirre (repito, don Javier Aguirre), ya que el árbitro no vio ni la falta. Aguirre se fue a por el banquillo rival, calentó la banda, se formó la tangana y el árbitro se dio cuenta de que allí pasaba algo. Tras ver la entrada en el VAR, roja.

Con el Azteca comiéndose a los ingleses, en un ambiente ya infernal (la cámara de televisión llegaba a moverse de cómo saltaba la grada), Pickford pegó un pelotazo, Kane la peleó y el balón le llegó a Gordon, que sacó un penalti por un error infantil de Rangel, portero mexicano. El penalti, clarísimo, lo anotó Harry Kane. Inglaterra, con tres jugadas rápidas y sin muchos toques, hizo tres goles.

Pero México creyó. Y siguió y siguió al jugar contra 10. En el minuto 67, patadón de Kane en el área y penalti para los anfitriones. Raúl Jiménez se echó a las espaldas a todo un país, anotó el penalti y puso el 2-3 a falta de 20 minutos. En todo ese tiempo, los mexicanos encerraron a Inglaterra en su área. Tuchel pidió a los suyos que se quedaran ahí, defendiendo bien, y durante casi media hora estuvieron con una defensa numantina que los locales no lograron romper.

México cae con honor; pasa Inglaterra a cuartos

Honor para México, que se vuelve a quedar en la ronda de octavos, la fase ya maldita para ellos. De los últimos nueve Mundiales, en ocho quedaron eliminados en octavos. Todos menos Qatar 2022, donde se quedaron fuera en fase de grupos. La maldición eterna del quinto partido para una selección que regaló grandes momentos en este Mundial, en el que fue anfitrión.

Los muchachos de Javier Aguirre regalaron al Azteca, a todo México y al mundo del fútbol un enorme ejemplo de pundonor y pelea por lo que estaban haciendo. Se merecieron mucho más. Claramente peor equipo que Inglaterra, igualaron fuerzas por orgullo e ilusionaron a todo un país. Lo hicieron porque tienen un entrenador legendario, el ‘vasco’ Aguirre, que iguala cualquier fuerza.

Pasa Inglaterra a cuartos -se medirá a Noruega- tras un partido maravilloso en el Mundial, en un cierre perfecto a un campo tan mítico como el Azteca, el estadio en el que más partidos de Mundiales se jugaron, el único con tres inauguraciones del torneo y en el que queda ya como sede de la batalla del Azteca.