Inglaterra hace mortal a España y la mete en un lío

Inglaterra hizo mortal a España durante una hora en el Metropolitano. La Selección, que llegaba con 44 partidos oficiales sin perder, tuvo más el balón, pero apenas consiguió salir con claridad. Los de Thomas Tuchel apretaron arriba, ganaron los duelos en la medular y corrieron en cuanto recuperaron. A Zubimendi y Fabián les costó encontrar una salida y cada pérdida dejó metros a los ingleses. Kane abrió el marcador de penalti antes del descanso.

Inglaterra golpeó dos veces más en cuatro minutos. En el 53, un bloqueo en un córner de Declan Rice impidió a Cucurella seguir a Ezri Konsa, que cabeceó solo en el área pequeña. En el 57, Bellingham peleó un balón desde el suelo tras una pérdida de Lamine Yamal y encontró a Ben White, que batió a Unai Simón entre las piernas. España pasó de estar a un gol del empate a verse tres por debajo antes de la primera hora.

La roja a Elliot Anderson en el 63 cambió el partido. Lamine robó en la salida inglesa y, cuando se iba solo hacia Trafford, Anderson lo derribó por detrás. Oyarzabal convirtió el penalti y Nico Williams puso el 2-3 en el 75. Con uno más y el Metropolitano empujando, España pudo instalarse por fin cerca del área inglesa y se lanzó a por el empate. Ese que nunca llegó.

España se mete en un lío

Con esta derrota, España se mete en un verdero lío en la Liga de Naciones. Y es que, en el mes de marzo, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se tendrá que medir a Francia, Holanda, Alemania, Portugal o Dinamarca con la vuelta fuera de casa. La ida se jugará en Mestalla, en la que será la última visita de la Selección al vigente feudo del Valencia.

Fin a la racha

Inglaterra puso fin en el Metropolitano a los 44 partidos oficiales sin perder de España. El 2-3 cerró una racha de 37 victorias, siete empates, 113 goles a favor y 31 en contra que nació tras el 2-0 ante Escocia en Glasgow, en marzo de 2023, en el segundo partido de Luis de la Fuente como seleccionador. España respondió en junio ganando a Italia y conquistando la Liga de Naciones ante Croacia en los penaltis. Un año después ganó los siete partidos de la Eurocopa y derrotó a Inglaterra en la final de Berlín. En el verano de 2026 sumó la segunda estrella al imponerse a Argentina en la final del Mundial.

Ni siquiera el Mundial frenó a la Selección. España ganó 2-3 en Wembley en septiembre y enlazó cuatro victorias más hasta alcanzar los 44 partidos en Praga, con el 0-2 ante la República Checa. Tres días después, Inglaterra le devolvió en Madrid el mismo marcador y acabó con el pleno español en el grupo. También se cerró la otra racha, la que incluye los amistosos. Fueron 43 encuentros sin perder desde el 3-3 contra Brasil, cuatro días después de que Colombia ganara a España en Londres en marzo de 2024.

Saltaron chispas

Jude Bellingham y Marc Cucurella volvieron a picarse en el España-Inglaterra. El lateral cometió una falta sobre su compañero del Real Madrid en el centro del campo y Clément Turpin aplicó la ley de la ventaja. La jugada acabó en penalti de Cubarsí sobre Kane. En cuanto el árbitro señaló los once metros, Bellingham se fue directo hacia Cucurella, que seguía en el suelo, para recriminarle la entrada.

Cucurella, visiblemente dolido tras un choque con Elliot Anderson en esa misma jugada, pidió explicaciones por el contacto que Turpin había dejado pasar. El cruce recordó al de Wembley, donde los dos madridistas ya se habían dedicado reproches tras otra entrada del lateral sobre el inglés.

Baena se pierde la ida de los cuartos

El jugador del Atlético de Madrid se perderá la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones por sanción. La amarilla que vio en la segunda mitad del encuentro ante Inglaterra conlleva suspensión para un jugador que está siendo clave en el once de Luis de la Fuente desde el último Mundial.

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