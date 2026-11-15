Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones tras la victoria de Inglaterra en el Metropolitano

Inglaterra se hace con el liderato del grupo de España en la Liga de las Naciones. La victoria del equipo británico en el Metropolitano (2-3) hace que la Selección española quede en segundo lugar en este grupo 3 de la Liga A del torneo. Esto supone que en la ronda de cuartos, que se jugará en marzo, España jugará el partido de ida de esa eliminatoria como local, con la vuelta como visitante.

Inglaterra ganó a España en el Metropolitano y el grupo ha quedado, tras los seis partidos ya jugados, con Inglaterra y España empatadas a 15 puntos. Es Inglaterra primera porque Inglaterra tiene mejor diferencia de goles. El primer criterio de desempate es el duelo directo entre los dos equipos empatados. Y ese también está igualado: 2-3 en Wembley y 2-3 en Madrid.

El segundo criterio para desempatar es la diferencia de goles en los seis partidos del grupo. Es decir, los goles a favor menos los goles en contra. Y en esto, Inglaterra tiene +13 (19 a favor y 6 en contra) y España +8 (16 a favor y 8 en contra). Y es por eso que los ingleses quedan en primer lugar.

Así, el equipo de Luis de la Fuente queda en segundo lugar de su grupo. Pasa de ronda a cuartos, y se podrá enfrentar a alguna de las tres selecciones que queden en primer lugar de sus grupos. Estas son Francia de forma ya segura y posiblemente Holanda y Portugal, que son, a falta de la última jornada, los que tienen el liderato. El partido de ida será en España y el de vuelta a domicilio.

En esta fase de grupos de la Liga de las Naciones, España ha ganado todos los partidos excepto este último duelo ante Inglaterra en el Metropolitano. Y la selección inglesa también ha ganado todos sus encuentros, excepto el primero ante España en Wembley.

Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones

Inglaterra – 15 puntos España – 15 Croacia – 6 República Checa – 0

*Inglaterra queda en primer lugar por tener mejor diferencia de goles en el grupo: +13 por los +8 de España.

Resultados de la 6ª jornada