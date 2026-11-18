Federico Valverde volvió a demostrar que está en un gran momento de forma y volvió a marcar un golazo en la victoria de Uruguay (5-0) en el amistoso ante República Dominicana. El futbolista del Real Madrid entró al campo en el minuto 62 de partido y disputó media hora, donde marcó un gran tanto con un buen disparo desde fuera del área. El capitán de su selección definió la noche como «mágica» y reconoció haber pasado malos momentos.

Valverde es uno de los futbolistas más en forma del mundo y, después de impresionar en el lateral derecho del Real Madrid, en este parón de selecciones ha vuelto al centro del campo para comandar a Uruguay en dos importantes victorias en el parón ante Argentina, hace unos días, y en la madrugada del martes al miércoles ante República Dominicana.

A pesar de que viajó a Uruguay sin estar al 100% debido a unas molestias que arrastra desde el último parón, el futbolista del Real Madrid, en condición de capitán de Uruguay, ha estado con el grupo y se ha dosificado en dos partidos de felicidad para el equipo dirigido por Diego Forlán. En este último partido entró al campo en el minuto 62 de partido y anotó un golazo para hacer el

OTRO GOLAZO DE FEDE VALVERDE CON URUGUAY 😍 https://t.co/nMwjuL2crb — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 18, 2026

Otra noche mágica para Valverde

Fede Valverde habló ante los medios de comunicación antes de cogerse un vuelo de regreso a Madrid después de despedir el año con Uruguay con una victoria importante. «Hacía mucho que no jugaba acá con la selección mayor y creo que nunca había jugado en Maldonado. La verdad, espectacular. Mucha emoción cuando metí el gol y vi el apoyo de la gente. Agradecerle de corazón», comenzó diciendo el futbolista del Real Madrid.

«Lo importante era seguir teniendo rodaje, sobre todo con Diego, con el Ruso, seguir agarrando las ideas de ellos, y poder regalarle una victoria a toda la gente que vino», dijo sobre el triunfo, a la vez que dejó claro que: «Nos sentimos muy felices todos los jugadores, del primero al último. Para mí fue una noche mágica y seguramente todo el plantel sintió lo mismo».

Valverde también se emocionó tras ser cuestionado sobre su condición de ídolo en el país. «Mucha emoción, mucha alegría, ganas de parar el tiempo ahí y disfrutar. Ganas de llorar», dijo el futbolista del Real Madrid que reconoció haber pasado «momentos duros».