Valverde, Güler y Mbappé ‘cierran’ Mestalla: el Real Madrid golea al Valencia

Fede Valverde y Arda Güler marcaron los dos goles del Real Madrid en la primera parte contra el Valencia. El uruguayo, héroe de la remontada de su equipo en Atenas, y el turco, ausente en el último partido por descanso, pusieron el 0-2 a favor de los blancos del 28′ al 36′ y Kylian Mbappé sentenció en el 75′. Tres tantos que cerraron Mestalla en el último partido de Liga entre estos dos equipos en este mítico estadio.

El primero fue de Valverde, que, tras una falta que chutó Mbappé, amortiguó el rebote de la barrera y no se lo pensó: disparo raso con la zurda para batir a Dimitrievski. Güler tuvo más fortuna. Una jugada colectiva que termina con Jude Bellingham poniendo un balón desde línea de fondo que toca la defensa del Valencia y el turco, también con su pierna mala, para dentro con la derecha.

El Real Madrid cogía ventaja, para desesperación del estadio valencianista… y de Pablo Maffeo, que mostró una vez más su mala educación en la entrevista del descanso. Los de José Mourinho no se dejaron enredar por el barullo de la grada y el equipo local y Mbappé, regateando al portero del Valencia, hizo el 0-3 en el 75′ a puerta vacía. Su decimotercero en Liga.