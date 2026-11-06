China abre una vía de reencuentro con la Liga y el Madrid: «Mbappé hirió los sentimientos, hay que digerir la situación»

China abre la vía a tener un reencuentro con el Real Madrid tras la polémica por el chiste de Mbappé sobre Mao Zedong. Yao Jing, embajador chino en España, ha dicho que su Gobierno está «en comunicaciones» con el Real Madrid y la Liga para solucionar el «desafortunado accidente» de las declaraciones de Mbappé.

Jing pide «tiempo para digerir» esas palabras en las que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su meme favorito, dijo que «con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino». Eso no gustó nada a China, que vetó por completo a la liga española, quitando todo rastro del torneo en su televisión estatal, en un veto a la competición.

«No hay negociaciones, pero sí comunicaciones, basadas en el entendimiento mutuo», ha dicho el embajador de China en España al ser preguntado por si hay negociaciones tanto con el Real Madrid como con la Liga para solucionar este problema.

«Este desafortunado accidente hirió los sentimientos de mucha gente en China, que tiene que digerir la situación actual», ha añadido Yao Jing, explicando que en el país asiático tiene que haber tiempo de reflexión sobre esas palabras, por las que Mbappé pidió perdón. Además, Jing añadió, en declaraciones que recoge EFE, que toda solución se tiene que basar en «interacciones con respeto mutuo».

«Falta tiempo, el pueblo chino necesita tiempo para la digestión, no es un tema fácil para el pueblo chino, y es un club que ha tenido muchos seguidores y mucho amor en China», continuó.

Tras la polémica, Mbappé pidió perdón. «Siento un profundo respeto por el pueblo chino y por su historia, y lo lamento sinceramente», dijo el jugador del Real Madrid. La última jornada de liga, la primera tras la polémica, no fue emitida en la televisión estatal de China, que borró todo rastro del torneo español.