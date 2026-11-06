Tchouaméni es uno más y Vinicius no se entrena por descanso

Tchouaméni fue uno más en el entrenamiento del Real Madrid y estará disponible para visitar al Valencia. El francés trabajó con el grupo después de descansar frente al AEK y de no ejercitarse el jueves por una gestión de cargas. Mourinho recupera así una pieza importante para el centro del campo de cara al último encuentro antes del parón. Su ausencia de la sesión anterior respondió al control de los esfuerzos y podrá regresar al once en Mestalla.

Vinicius, por su parte, no saltó al césped por descanso. El brasileño afronta el último partido de su sanción en la Liga y no estará disponible frente al Valencia, después de haber sido titular en Atenas. Rodrygo y Asencio continuaron con sus respectivos procesos de recuperación y siguen al margen de la dinámica del equipo.

El Real Madrid prepara una visita a Mestalla que cerrará una exigente secuencia de tres desplazamientos consecutivos. Mourinho ya había puesto el foco en un calendario que obliga a encadenar viajes y partidos con poco margen para recuperar, una circunstancia que explica la gestión de cargas y las rotaciones. El portugués busca mantener la respuesta competitiva del equipo y llegar al parón con otra victoria, con Tchouaméni de nuevo disponible para aportar equilibrio en la medular.