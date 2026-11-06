El plan de Mourinho con Valverde pone al Real Madrid en alerta en el mercado

El Real Madrid está atento al mercado por si aparece una oportunidad que permita ajustar su plantilla a las necesidades de Mourinho. El cambio de plan con Valverde tiene consecuencias que van más allá del lateral derecho. El portugués considera al uruguayo una garantía para ocupar esa posición en los partidos de máxima exigencia, pero desplazarlo a la defensa implica renunciar a una parte importante de su aportación en el centro del campo. El club sigue pendiente de opciones que puedan ayudar a resolver esa ecuación, sin convertir la búsqueda en una obligación de fichar a cualquier precio.

La idea inicial del entrenador pasaba por aprovechar al capitán como uno de los motores de la medular. Su capacidad para recorrer metros, corregir pérdidas y llegar desde atrás encajaba en un equipo que necesitaba ganar consistencia. Valverde podía sostener a sus compañeros, acelerar una transición y aparecer cerca del área rival. Un repertorio que explica por qué su posición natural era el punto de partida del proyecto.

Las necesidades competitivas han llevado a Mourinho a ampliar ese planteamiento. Para las grandes citas, el uruguayo gana peso como lateral derecho. El técnico encuentra en él una combinación de velocidad, disciplina y esfuerzo que le ofrece seguridad cuando el rival exige defender durante más tiempo o amenaza con un extremo especialmente peligroso. Fede tiene piernas para perseguir, capacidad para ayudar por dentro y compromiso para repetir esfuerzos.

La confianza de Mourinho

Su ventaja frente a Dumfries y Trent en determinados escenarios responde a las prioridades del entrenador. El holandés ofrece potencia para atacar espacios y profundidad por el costado. El inglés añade un pase diferencial y recursos para construir desde atrás. Mourinho valora esas cualidades, pero en los encuentros de mayor tensión concede especial importancia al control de la banda y a la capacidad para responder después de una pérdida.

Ahí, Valverde representa una alternativa que le permite reducir riesgos. Su presencia facilita las coberturas y ofrece una respuesta física ante las carreras del rival. También puede cerrar hacia el centro cuando el partido lo exige. Es una elección vinculada al tipo de encuentro que imagina el entrenador y a las garantías que busca para competir en esos escenarios.

La decisión, sin embargo, tiene un coste. Cada vez que Fede ocupa el lateral, el centro del campo pierde una opción para abarcar terreno, presionar y acompañar las jugadas. El equilibrio que aporta Tchouaméni junto a Bernardo Silva ofrece una base sobre la que trabajar, pero el despliegue del uruguayo añade características difíciles de reproducir con un único futbolista. Moverlo obliga a repartir sus tareas.

Atentos a una oportunidad

Esa es la situación que mantiene al Real Madrid pendiente del mercado. Una posibilidad sería incorporar un centrocampista con recorrido y capacidad para sostener el equipo cuando Valverde juegue atrás. Otra pasaría por encontrar un lateral derecho cuyo perfil defensivo convenciera a Mourinho y permitiera devolver al uruguayo al centro del campo en las grandes noches.

Son dos caminos para una misma necesidad, conservar la solidez sin perder demasiados recursos en la medular. La atención del club no implica que exista una operación cerrada ni una decisión de acudir de forma inmediata a una ventana concreta. Cualquier movimiento tendría que encajar por condiciones deportivas y económicas. La oportunidad debe mejorar lo que ya hay.

Mientras tanto, Mourinho tiene que encontrar las respuestas dentro de la plantilla. Valverde seguirá siendo una de sus principales soluciones por su capacidad para adaptarse y competir en posiciones diferentes. El Real Madrid conoce el valor de esa polivalencia, pero también el desgaste táctico que supone recurrir siempre a ella. Por eso mantiene los ojos abiertos. Si el mercado ofrece una opción adecuada, el club estará atento.