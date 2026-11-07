El plan de Mourinho para recuperar a Vinicius: trabajo mental, confianza y menos presión

El Real Madrid regresa a Mestalla sin Vinicius. El brasileño cumplirá este sábado el último de los cuatro partidos de sanción que recibió tras su expulsión contra el Villarreal y no se reencontrará con una grada con la que ha vivido algunos de los episodios más tensos de su carrera. Su ausencia coincide con un momento en el que Mourinho está trabajando especialmente en el plano mental con él. El portugués quiere liberarlo, quitarle peso de encima y ayudarle a recuperar la confianza. Mientras tanto, prepara la visita al Valencia como una final.

Esta vez, el nombre del brasileño estará fuera de la alineación y de las alternativas del banquillo. Una circunstancia que cambia el ambiente de una visita habitualmente rodeada de ruido. Vinicius y Mestalla han construido una historia de enfrentamientos, expulsiones y episodios racistas que ha trascendido el fútbol. El reencuentro tendrá que esperar.

El Real Madrid afrontará el encuentro pendiente del balón y de cerrar con otra victoria una semana de tres desplazamientos. El brasileño, por su parte, pondrá fin a un castigo que le ha impedido participar en citas importantes del campeonato. Después del parón volverá a estar disponible en la Liga.

Un escenario marcado por lo sucedido

Mestalla ocupa un lugar especialmente delicado en la trayectoria de Vinicius. Los insultos racistas que sufrió allí convirtieron una visita deportiva en un episodio de enorme repercusión. Desde entonces, cada regreso ha llegado acompañado de una tensión que se ha alimentado también fuera del terreno de juego.

El documental del delantero volvió a poner el foco sobre aquellos acontecimientos y provocó el malestar del valencianismo. Una relación deteriorada que ha condicionado el ambiente de sus últimas apariciones en el estadio. El brasileño ha sido expulsado en dos de sus tres últimas visitas a Mestalla, otro reflejo de unos encuentros en los que el fútbol ha convivido con demasiados frentes abiertos.

Este sábado no habrá un nuevo capítulo sobre el césped. La sanción que arrastra desde el partido del 10 de octubre contra el Villarreal lo impide. En Valdebebas consideraron desproporcionados los cuatro encuentros de castigo, pero Mourinho ha tenido que organizarse sin su extremo durante este tramo de la Liga.

El trabajo está en la cabeza

La ausencia llega mientras el entrenador intenta recuperar la mejor versión del brasileño. Desde el vestuario explican que estos días hay «mucho trabajo mental» con Vinicius. La intención es ayudarle a competir más suelto, con menos carga y con la confianza necesaria para volver a hacer daño.

Sus apariciones en Champions le han permitido jugar durante la sanción doméstica, aunque no encontrar la continuidad que buscaba. En Atenas fue titular y terminó sustituido sin marcar. Otro encuentro que no le dio ese impulso que necesita para cambiar la dinámica.

Mourinho está atendiendo a esa situación. Quiere que el brasileño recupere la naturalidad, que un regate fallido no condicione el siguiente y que la necesidad de reivindicarse no termine convirtiéndose en una dificultad añadida. Liberarlo es la idea que trasladan desde dentro. Un trabajo de confianza que acompaña a las exigencias del terreno de juego.

Una final antes del parón

Mientras Vinicius completa su sanción, el Real Madrid tiene una obligación inmediata en Valencia. El desgaste de los últimos días ha llevado al cuerpo técnico a dar importancia al descanso y a la recuperación, pero sin permitir que el equipo pierda de vista el siguiente compromiso.

En el vestuario cuentan que Mourinho prepara Mestalla «como si fuera una final». El portugués quiere un último esfuerzo antes del parón y mantiene al grupo pendiente de un partido que exige concentración. La recuperación física y la preparación competitiva avanzan juntas.

El Real Madrid tendrá que resolverlo sin Vinicius. Será la última vez por este castigo. Después, Mourinho recuperará una pieza importante para su ataque y continuará con la otra tarea que ya tiene entre manos. Conseguir que el brasileño vuelva a jugar con menos peso encima y que recupere una versión más aceptable de la mostrada hasta el momento. ¿Lo conseguirá?