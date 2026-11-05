Los hijos de Iker Casillas se marchan de la cantera del Real Madrid

Los hijos de Iker Casillas no seguirán en la cantera del Real Madrid. El ex capitán del club blanco ha tomado la decisión junto a sus vástagos Martín (12 años) y Lucas (10 años) de abandonar la disciplina merengue. Ambos llevaban desde la categoría prebenjamín formándose como jugadores en Valdebebas y ahora buscarán un nuevo destino donde seguir cumpliendo su sueño de convertirse en futbolistas.

Hasta ahora, Martín, el hermano mayor, militaba en el Infantil B, mientras que Lucas, el menor, se desempañaba en el Alevín A, donde aún juegan al fútbol-7. Los hijos de Casillas creen que ha llegado la hora de cambiar de aires y probar en otro club de fútbol distinto a donde su padre fue leyenda ganando tres Champions League y un sinfín de títulos.

Como su padre, tanto Martín como Lucas juegan en la demarcación de portero. El menor recibió recientemente un revés al quedarse fuera de la convocatoria del torneo Futures de Orlando en donde el Real Madrid ha competido de forma internacional, mientras que el mayor no había obtenido la titularidad en su equipo.

Según adelantó el diario AS y pudo confirmar OKDIARIO, la decisión ya se ha comunicado internamente dentro del Real Madrid y es cuestión de tiempo ver a los dos niños con otra camiseta. El club blanco siempre ha cuidado de los hijos de sus leyendas como se puede ver en los casos de Marcelo, Zinedine Zidane o José Antonio Reyes, quienes han visto crecer a sus chicos en La Fábrica.

Ahora Iker Casillas, quien juega con las leyendas del Real Madrid de forma regular, ha creído conveniente un giro en la carrera de sus hijos. «Si ellos quieren ser porteros, por supuesto que sí, mientras que sean buenas personas y elijan eso. Mis hijos igual lo pueden tener más fácil porque tienen esos genes y tienen esa manera de caer o lo que sea, también creo que lo tienen mucho más difícil que nosotros, sobre todo, si tu padre ha sido alguien reconocido en el mundo del fútbol, porque al final siempre te van a estar comparando», dijo el portero en una entrevista reciente con Santi Cañizares sobre la carrera de sus descendientes.

El ex capitán del Real Madrid, en esa misma conversación, reconoció que él no va a intentar que sus hijos sigan sus pasos como una obligación. «Yo no soy como mi padre cuando yo era pequeño. Como a mí me gustaba el fútbol, estábamos todo el día jugando. Me chutaba el balón y me llevaba a un cole a jugar y a mí me encantaba, pero yo, en ese sentido, no soy un padre que incite a sus hijos al fútbol», aseveró. Quizá aquí estén algunos de los motivos de este cambio drástico.