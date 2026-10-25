Casillas se arrodilla ante Mourinho: «Muy buen planteamiento»

Iker Casillas ha reconocido la gran victoria de José Mourinho en el Clásico. El entrenador fue el artífice de que el Real Madrid ganase al Barcelona y volviesen a conquistar el Camp Nou, lo que provocó que hasta el ex portero tuviese que salir en redes sociales para aplaudir el trabajo del portugués para volver a demostrar su experiencia en partidos de alta tensión como los que se han vivido este domingo.

A pesar de que ambos acabaron mal después de su etapa juntos en el Santiago Bernabéu, Casillas fue testigo de cómo Mourinho dominó el partido a su antojo ante un Hansi Flick que hasta ahora no conocía la derrota en el campeonato doméstico: «Hay Liga. Muy bien el Real Madrid. Planteamiento muy bueno de Mourinho», escribió en su perfil de Twitter. Unas palabras que rápidamente provocaron multitud de reacciones de los aficionados blancos ante un reconocimiento que muy poco esperaban.

Hay @LaLiga ! 🔝

Muy bien el @realmadrid . Planteamiento muy bueno de Mourinho. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 25, 2026

La mala relación nace de la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid. Sentó a Casillas para darle la titularidad a Diego López y eso generó mucha tensión entre ambos. Una ruptura que el propio entrenador confesó en su documental en Netflix

«Lo primero que me dijo fue: ‘vengo a pedir más vacaciones para los jugadores de la selección’. En la segunda me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque a la hora que yo quería iniciar la sesión había mucho tráfico en Madrid», dejó claro Mourinho, que también informó que: «En la tercera me dijo que no querían ir al hotel, que preferían verse el día del partido e ir directamente al estadio». «Me di cuenta de que estaban consentidos», dijo acto seguido. Años después, Casillas vuelve a aceptar el gran trabajo que está haciendo Mourinho en el Real Madrid, esta vez, volviendo a reinar en el Clásico.