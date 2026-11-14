Zelenski desvela la propuesta de EEUU: Ucrania entraría en la OTAN si cede el Donbás a Rusia

La entrada de Ucrania en la OTAN ha regresado a la mesa de negociación con una condición: que Kiev retire a sus tropas de las zonas del Donbás que todavía controla. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que Estados Unidos le trasladó esa posibilidad durante los contactos celebrados esta semana en Abu Dabi para tratar de poner fin a la guerra con Rusia.

«Los estadounidenses plantearon la pregunta: ‘Y si Ucrania entra a la OTAN, ¿se retirará del Donbás?’. Fue la primera vez», ha explicado el mandatario. Zelenski ha insistido en que su país no quiere abandonar su territorio, pero ha dejado abierta la posibilidad de consultar a la población si Washington y los demás aliados concretan la propuesta.

Por ahora, no hay un pacto cerrado ni una invitación formal para que Ucrania se incorpore a la Alianza Atlántica. El propio presidente ha advertido que faltan detalles y que la cuestión sigue en discusión. El planteamiento sitúa de nuevo en el centro de las negociaciones el futuro del Donbás, una región del este de Ucrania que Vladímir Putin reclama y cuya mayor parte se encuentra bajo control ruso tras años de combates.

Zelenski preguntaría a los ucranianos

El presidente ucraniano ha dejado claro que no tomará por sí solo una decisión sobre el futuro del Donbás. Zelenski consultaría a la población si Estados Unidos y el resto de aliados concretan la posibilidad de entrar en la OTAN a cambio de retirar sus tropas de la región. «He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas», ha asegurado. No obstante, ha dejado abierta la puerta a preguntar a los ciudadanos si reciben una propuesta concreta.

«Si la parte estadounidense nos confirma esto, junto con los otros colegas de la OTAN, entonces pediré la opinión de nuestra sociedad», ha afirmado. «Yo no tengo derecho de decidir a discreción. Pero necesitamos detalles, que todavía no están disponibles», ha añadido.

El mandatario ha precisado que una eventual retirada no implicaría necesariamente reconocer la soberanía rusa sobre los territorios ocupados. También ha explicado que Kiev reclama un paquete que incluya garantías de seguridad de la OTAN y de la Unión Europea, un Ejército ucraniano fuerte y respaldo financiero.

La adhesión a la Alianza Atlántica no depende únicamente de Estados Unidos: requiere el acuerdo de todos sus miembros. Hasta ahora, el planteamiento relatado por Zelenski no se ha traducido en una invitación formal.

La OTAN, en el centro de la negociación

La entrada de Ucrania en la OTAN es una de las aspiraciones de Kiev y uno de los principales puntos de choque con el Kremlin. Moscú exige que el país vecino mantenga un estatus neutral y reclama límites para sus Fuerzas Armadas, además de concesiones territoriales.

Zelenski ha rechazado que esa neutralidad quede recogida en la Constitución ucraniana: «No estamos en la OTAN de todas formas. Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?», se ha preguntado.

Las negociaciones para frenar la guerra

La propuesta llega tras las conversaciones celebradas esta semana en Abu Dabi entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Después, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con Putin y viajaron a Dublín para hablar con Zelenski.

El presidente ucraniano ha reconocido que la negociación es «extremadamente difícil» y reclama garantías de seguridad duraderas frente a una nueva ofensiva rusa.

El Donbás, el territorio que reclama Putin

El Donbás, formado por las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, es uno de los principales obstáculos para la paz. Rusia controla buena parte de ambas y exige a Kiev que retire sus tropas de las zonas que aún defiende.

Moscú también ocupa Crimea, anexionada en 2014, y amplias zonas de Zaporiyia y Jersón. La invasión rusa a gran escala comenzó el 24 de febrero de 2022 y la guerra se prolonga ya desde hace casi cinco años.