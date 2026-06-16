Trump se reúne con Zelenski en la cumbre del G7 en Francia y llama a Rusia a alcanzar un acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre del G7 en Évian (Francia) y ha llamado a Rusia a intentar alcanzar un acuerdo de paz.

«Hemos tenido una buena reunión y le voy a ver de nuevo. Rusia debería llegar a un acuerdo porque ambos países han perdido ya a una cantidad tremenda de gente», ha señalado el mandatario estadounidense en declaraciones ante los medios tras su reunión con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

El primer encuentro entre Trump y Zelenski, que no figuraba en la agenda de la cumbre del G-7, ha durado 24 minutos y cobra relevancia al producirse al día siguiente de que el presidente de EEUU se mostrase dispuesto a implicarse de nuevo a fondo en la búsqueda de una negociación de paz para Ucrania.

«He puesto fin a ocho guerras. Ésta era la que pensaba que iba a ser la más fácil, pero hay mucha aversión entre los dos líderes», ha dicho en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin.

La última reunión entre Zelenski y Trump se remonta al diciembre pasado en la residencia del estadounidense en Mar-a-Lago (Florida).

Este lunes, Trump había afirmado que «tal vez» fuera posible «hacer algo» para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y ha asegurado que tanto sus homólogos ruso y ucraniano están «abiertos a ello».

Cabe destacar que en el marco de la cumbre que ha tenido lugar en Francia, los líderes del G7, incluido Donald Trump, han respaldado aumentar las sanciones al Kremlin para llevar a Putin hacia una negociación.

Acuerdo de paz en Irán

Precisamente, este martes el Gobierno de Irán ha declarado que la guerra con Estados Unidos e Israel ha finalizado «oficialmente». Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tras alcanzar un acuerdo con Washington para poner fin a las hostilidades.

Araqchi también ha subrayado que el cese del conflicto se extiende a «todos los frentes» implicados. No obstante, el jefe de la diplomacia iraní ha insistido en que la situación en Líbano sigue siendo un «elemento central» para garantizar la estabilidad alcanzada tras el acuerdo.

En este sentido, Araqchi ha sostenido que cualquier ataque israelí contra territorio libanés debe considerarse una «violación directa de los entendimientos alcanzados entre las partes».

De igual manera, Araqchi ha reiterado que, a juicio de Irán, la guerra no puede darse «completamente por cerrada» mientras Israel mantenga presencia militar en territorios libaneses que considera ocupados.