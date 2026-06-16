Irán declara el fin de la guerra con EEUU e Israel «en todos los frentes»

El Gobierno de Irán ha declarado que la guerra con Estados Unidos e Israel ha finalizado «oficialmente», según ha anunciado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi. La afirmación llega después del acuerdo alcanzado con Washington para poner fin a las hostilidades.

Araqchi también ha señalado que la guerra terminó oficialmente «ayer por la mañana», y subraya que el cese del conflicto se extiende a «todos los frentes» implicados. No obstante, el jefe de la diplomacia iraní insistió en que la situación en Líbano sigue siendo un «elemento central» para garantizar la estabilidad alcanzada tras el acuerdo.

En este sentido, el ministro sostiene que cualquier ataque israelí contra territorio libanés debe considerarse una «violación directa de los entendimientos alcanzados entre las partes». Según explica, desde la perspectiva de Teherán, los actores implicados en este compromiso son, por un lado, Estados Unidos e Israel y, por otro, Irán y el grupo terrorista Hezbolá. Por ello, ha defendido que el cese de las hostilidades en Líbano forma parte inseparable del pacto que permitió poner fin al conflicto regional.

De igual manera, Araqchi ha reiterado que, a juicio de Irán, la guerra no puede darse «completamente por cerrada» mientras Israel mantenga presencia militar en territorios libaneses que considera ocupados. En declaraciones difundidas por la agencia de noticias Mehr, el ministro afirmó que la retirada total de las fuerzas israelíes constituye una «condición indispensable» para consolidar la paz y garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos alcanzados.

Por otra parte, el ministro de Exteriores iraní ha confirmado que Irán y Estados Unidos retomarán sus contactos diplomáticos esta misma semana. En concreto, anunció que el próximo viernes se celebrará una nueva ronda de negociaciones en la ciudad suiza de Ginebra, cuyo objetivo será avanzar hacia un «acuerdo definitivo» que permita resolver los asuntos pendientes entre ambos países.

Araqchi ha destacado que las conversaciones han experimentado «progresos significativos» durante los últimos meses y recordó que, tras aproximadamente tres meses de negociaciones, las delegaciones lograron concluir con éxito una «primera fase del proceso de diálogo».