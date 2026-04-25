El ministro iraní de Asuntos Exteriores ha abandonado Islamabad sin esperar a los enviados de Donald Trump para las negociaciones entre EEUU y la dictadura de Irán. La tiranía de los ayatolás de Irán ha plantado así este sábado a EEUU ante las conversaciones de paz tras el comienzo de la operación de EEUU e Israel contra la tiranía de Irán el pasado 28 de febrero. El ministro de Exteriores de la dictadura de los ayatolás de Irán, Abbas Araghchi, ha abandonado este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las autoridades militares y civiles pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EEUU, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para este sábado.

El enviado de Trump y su yerno, Steve Witkoff y Jared Kushner, también tenían previsto viajar a Islamabad para dialogar con representantes de la delegación iraní, según había informado la Casa Blanca.

En cambio, según Pakistán, Araqchi había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses. El representante de la dictadura de los ayatolás ha puesto rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira, que también le llevará por Rusia para encontrarse con Vladimir Putin. Moscú es aliado de la tiranía de los ayatolás, al que vende petróleo y armamento.

En un principio, la Casa Blanca había anunciado ayer que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner partirían esta mañana para dialogar con sus homólogos iraníes en Islamabad, a las 11:00 hora local (17:00 horas); ambos aún no habían salido de Florida.

El ministro de Asuntos Exteriores de la tiranía iraní, Abbas Araghchi, viajó a Islamabad el viernes, pero ya abandonó el país tras concluir sus reuniones con funcionarios pakistaníes, continuando su gira diplomática con paradas previstas en Omán y Rusia, donde verá a Vladimir Putin.

El hecho de que Kushner y Witkoff aún no hayan partido de Washington podría indicar que las reuniones de Araghchi con los mediadores pakistaníes no lograron avances hacia un acuerdo con Estados Unidos.

Sin embargo, Araghchi podría regresar a Pakistán para reunirse con Witkoff y Kushner a principios de la próxima semana, tras completar sus viajes a Omán y Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se ha reunido el sábado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, Asim Munir. Las conversaciones, celebradas en Islamabad, la capital pakistaní, se centraron en «los últimos acontecimientos relacionados con el alto el fuego» entre Estados Unidos e Irán, según un comunicado publicado en la cuenta de redes sociales de Araghchi.

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el máximo centro de mando operativo de las fuerzas armadas de la dictadura de los ayatolás iraníes, emitió una advertencia a Estados Unidos. Según la agencia oficial de noticias IRNA, afirmó que si el ejército estadounidense, al que calificó de «agresor», continúa con lo que describió como un bloqueo, saqueo y piratería en la región, se enfrentará a una respuesta de las fuerzas armadas iraníes.

«Estamos preparados y decididos, y vigilamos los movimientos y el comportamiento del enemigo en la región», ha declarado el ejército de la dictadura de los ayatolás de Irán en un comunicado.

Pakistán ha desempeñado en los últimos meses un papel de mediador entre Washington y Teherán, facilitando contactos indirectos en un contexto de alta tensión regional. Según autoridades militares pakistaníes, el país se mantiene dispuesto a seguir actuando como intermediario si ambas partes muestran voluntad de avanzar en un acuerdo.

No obstante, la falta de coincidencia entre la salida de la delegación iraní y la llegada de los emisarios estadounidenses ha generado dudas sobre el avance real de las negociaciones. Algunas fuentes diplomáticas señalan que el desajuste en los tiempos podría reflejar la falta de avances concretos en los contactos preliminares.

Pese a ello, no se descarta que el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura de Irán pueda regresar a Pakistán en los próximos días, una vez concluya su agenda en Omán y Rusia, para reanudar los contactos indirectos con la parte estadounidense si se reactivan las conversaciones.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de la tiranía de los ayatolás de Irán insistió en que la producción de armamento y equipamiento militar continúa con normalidad, en un contexto en el que la tensión entre ambos países sigue sin mostrar señales claras de distensión.