Putin desafía de nuevo a la OTAN violando el espacio aéreo de Polonia con dos cazas

Polonia ha informado este viernes de que su Fuerza Aérea ha interceptado dos cazas rusos SU-30 sobre el mar Báltico, en medio de las tensiones entre las autoridades polacas y Moscú por la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. No es la primera vez desde el inicio de la guerra que Rusia desafía a la Unión Europea y la OTAN violando el espacio aéreo polaco. Una docena de drones procedentes de Rusia fueron neutralizados en septiembre de 2025 sobre territorio polaco, lo que obligó también a cerrar varios aeropuertos.

Cezary Tomczyk, viceministro de Defensa de Polonia, ha confirmado la invasión de su espacio aéreo en el Báltico. En un comunicado, ha asegurado que «cada violación de la seguridad polaca y de la de la región se topará con una respuesta inmediata de la OTAN». Tanto la UE como la Alianza Atlántica han expresado su preocupación ante las crecientes injerencias de Vladímir Putin, presidente de Rusia, en la frontera este de Europa.

Los movimientos rusos ordenados por el Kremlin han pasado por la violación del espacio aéreo de varios países mediante drones y aviones militares y el despliegue de tropas. También el pasado septiembre, Putin, junto a su aliado Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, desplegaron 30.000 soldados frente a la frontera de Polonia para las maniobras Zapad 2025.

Éstas se trataron de unos ejercicios conjuntos que realizaron los dos países aliados en un desafío directo a la OTAN, colocando decenas de miles de tropas en su frontera este. Las mismas maniobras Zapad de 2021 acabaron por desembocar en la invasión de Ucrania.

Polonia también está en guardia por los riesgos derivados de su cercanía geográfica a Ucrania, país con el que hace frontera, y que se encuentra sumido en una guerra que comenzó hace ya más de cuatro años. El ataque con drones de septiembre obligó a cerrar el aeropuerto de Varsovia, y alcanzó también viviendas de particulares. La Unión Europea consideró el suceso como una acción «intencionada» y no «accidental». La invasión por parte de una docena de drones rusos obligó a Polonia a utilizar sus defensas aéreas por primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania.