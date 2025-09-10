Esta vez, «las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos», ha explicado el ejército polaco. Asimismo ha confirmado que «algunos de los drones» detectados en su espacio aéreo «han sido derribados».

Ahora, la actividad militar se está centrando en localizar los lugares en los que podrían haber impactado los artefactos, y los «procedimientos defensivos» permanecerán activos. Además, las autoridades han avisado de que «las fuerzas y recursos polacos y aliados siguen totalmente preparados para futuras operaciones». Según ha señalado el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, han podido neutralizar los drones gracias a sus propios recursos y «armas» junto a otros de los países aliados de la OTAN.

Dada la situación, Varsovia ha pedido a la población polaca, con especial hincapié a los residentes en las provincias de Podlasie, Mazovia y Lublin -«las más afectadas»- que no salga de casa. Polonia está «en plena alerta» y la operación «sigue en curso», han advertido.

Para proceder al cierre de los aeropuertos han avisado a pilotos y operadores aéreos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de «actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado». Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se encuentra en «constante» contacto con el primer ministro polaco, el presidente y el ministro de Defensa, según ha confirmado el primero, Donald Tusk.

Precisamente este martes, Donald Tusk anunció el cierre de la frontera con Bielorrusia por las maniobras militares que el país está realizando de manera conjunta con Rusia. Ambos son países aliados, hasta el punto de que el Kremlin recurrió en febrero de 2022 a la antigua república soviética para lanzar su ofensiva contra Ucrania.

Por su parte, el presidente polaco afirmó tener la certeza de que «Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países», mientras que Europa espera «una paz duradera, una paz permanente, que es necesaria para nuestras regiones», pronunció Karol Nawrocki. «No confiamos en las buenas intenciones de Putin», pronunció.

Junto al presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, reclamó el endurecimiento de las sanciones a Moscú, el incremento del gasto en Defensa de la OTAN. Ambos territorios han reforzado su compromiso para hacer frente a Rusia, con proyectos conjuntos.