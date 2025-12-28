Polonia, Reino Unido y Alemania retratan a Sánchez: se rearman frente a Rusia con otros 2.060 millones

El aislamiento de Pedro Sánchez en Europa va a más. Cuestionado abiertamente por su insistente negativa a incrementar la inversión en Defensa, a la que urgen tanto la OTAN como sus principales socios europeos para hacer frente a la belicosa Rusia de Putin, el presidente español ha quedado de nuevo en agravada evidencia después de que, en las últimas horas, Polonia, Reino Unido y Alemania hayan anunciado nuevos programas de rearme con una inversión global de 2.060 millones de euros.

Sánchez hace meses que está siendo crecientemente cuestionado por gobiernos europeos por haber convertido en bandera partidista la negativa a incrementar el gasto militar. Esto no sólo molesta a la OTAN –cuyo líder, EEUU, ha censurado abiertamente la posición de Sánchez– sino también a los grandes socios europeos de la Alianza Atlántica. Y no sólo por lo que conlleva la postura del presidente español en el seno de la OTAN sino porque se aleja del consenso que hay en Europa sobre la necesidad de reforzar un sistema defensivo coordinado en el continente y que éste no tenga que descargar sobre las espaldas presupuestarias de EEUU.

En ese contexto se enmarcan los nuevos programas que acaban de anunciar los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Polonia. Por una parte, Londres y Berlín han firmado un contrato de 60 millones de euros para desplegar un nuevo modelo de obuses autopropulsados. Este acuerdo incumbe también a Francia, porque la empresa que fabricará estos equipos es la franco-alemana KNDS. Todo ello en el marco de un contrato marco que abarca más programas en materia militar y que alcanza un valor de conjunto de 1.200 millones de euros.

Estos obuses autopropulsados se basan sobre la idea de un cañón sobre ruedas, capaz de alcanzar en movimiento objetivos situados a 70 kilómetros de distancia.

Los detalles de este programa han sido desvelados este domingo por el Gobierno británico, que no ha ocultado que estas inversiones responden a la necesidad de hacer frente a la creciente amenaza rusa, a sus belicosas ansias sobre el flanco este de la UE y a la brutal guerra invasiva que el Kremlin lanzó -y mantiene- sobre Ucrania.

El ministro británico de adquisiciones de Defensa, Luke Pollard, ha dicho que el nuevo sistema móvil de lanzaobuses está capacitado para disparar ocho proyectiles por minuto, con una autonomía de ruta de 700 kilómetros sin repostar. Se trata de un modelo «construido a partir de las lecciones» aprendidas con la guerra de Ucrania: «Hay que disparar y alejarse a toda velocidad antes de volver a disparar», ha dicho este ministro británico.

Polonia, bastión europeo frente a Rusia

Coincidiendo con este anuncio inversor de Reino Unido-Alemania, este mismo domingo el Gobierno de Polonia ha desvelado que ha puesto en marcha un nuevo proyecto de defensa antidrones. Polonia, que comparte frontera con Rusia, no sólo siente en primera línea la amenaza del Kremlin sino que, además, es una pieza estratégica como barrera defensiva de Europa frente a las belicosas ambiciones de Putin.

Con 2.000 millones de euros, Polonia va a dotarse de una gran línea defensiva de su frontera con Rusia que incluirá ametralladoras, cañones, misiles y sistemas de interferencia de drones.

Los detalles de esta nueva inversión militar de Polonia los ha dado el viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian. Tomczyk ha recordado las recurrentes violaciones que viene sufriendo el espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia. «Mientras Ucrania se defienda y luche contra Rusia, Europa no corre el riesgo de una guerra en el sentido estricto de la palabra, pero nos enfrentaremos a provocaciones y actos de sabotaje» ante los que hay que estar preparados y que se deben contener para frenar al Kremlin y evitar ataques a más escala.