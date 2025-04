Sánchez vuelve a engañar a la OTAN: en 2024 gastó en Defensa 3.300 millones menos de lo que le prometió

El gasto de España en Defensa sigue muy alejado no sólo de lo que exige la OTAN a sus socios sino de lo que el propio Gobierno de Sánchez le había prometido. La estimación que Moncloa comunicó a la Alianza Atlántica ya estaba muy por debajo de ese 2% del PIB que el organismo marca a los países miembros. Pero es que, además, finalmente la cifra real dedicada a Defensa por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido un 17% inferior al presupuesto que el propio Gobierno le había comunicado a la OTAN, según informes de contabilidad oficial a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

España suma así otro incumplimiento de calibre: ha destinado a este fin, como mínimo, 3.300 millones menos de lo que se había comprometido con la Alianza Atlántica. Como mínimo, porque está por ver si todos esos gastos computados por Moncloa como gasto de Defensa son admitidos como tales por la OTAN, ya que incluye conceptos más que dudosos respecto a lo que este organismo internacional considera realmente como gasto militar.

El Gobierno español suma y sigue en faltar a la palabra dada, pero en este caso el incumplimiento llega en un momento especialmente delicado, con la Casa Blanca vigilando especialmente a los países que desatienden sus compromisos económicos con la OTAN y en plena guerra arancelaria que, más allá de lo económico, tiene también un notable trasfondo geopolítico.

Según los documentos oficiales, la Alianza Atlántica contaba con que en 2024 España iba a gastar en Defensa 19.723 millones de euros, a tenor de lo que le había comunicado el propio Ejecutivo de Sánchez. Pero la contabilidad oficial de gastos que acaba de cerrar el Ejecutivo indica que, en realidad, la sección de Defensa destinó el año pasado 14.985,9 millones.

El Gobierno va a intentar maquillar al alza esa cifra –es una técnica que ha convertido en habitual–. Destacará que en 2024 el Ministerio de Industria, invirtió 1.412,9 millones en «apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa». Pero aunque esto sea aceptado por la OTAN como gasto computable –que no está claro según los criterios establecidos por la Alianza Atlántica–, España habría dedicado a Defensa en 2024 un total de 16.399 millones de euros. Es decir, 3.300 millones menos de lo que el propio Gobierno español le había prometido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Maquillaje contable

La OTAN sí admite que sus socios computen como gasto de Defensa una parte muy selectiva de lo invertido en fuerzas policiales, siempre que se trate de unidades que tengan una proyección militar posible. Es decir, que de forma efectiva se trate de agentes y equipos que puedan participar realmente en operaciones militares. Es patente que eso, trasladado a la Policía y a la Guardia Civil, queda constreñido a unidades muy concretas, cuyos presupuestos son minoritarios en el total de las partidas que gestiona Interior.

Eso sí, a cambio, la OTAN puede cribar a la baja la lista de gastos que el Gobierno presenta como destinado a las fuerzas armadas. Y es que, como destapó OKDIARIO hace unas semanas, el Ejecutivo cuela como gasto militar aspectos tales como la «protección y mejora del medio natural» (103 millones en 2024) o un «plan de impulso a la sostenibilidad del sector pesquero», concretamente en la parte relativa al «apoyo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada» (12,7 millones en 2024). Dudoso es también que la OTAN admita como gasto de Defensa los 16,6 millones de gastos derivados del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en las zonas devastadas por la DANA de Valencia, unas facturas ligadas a la protección civil y no tanto a las fuerzas armadas en sentido estricto.

596 millones sin gastar

Así que, se mire como se mire y con la propia contabilidad oficial del Gobierno en la mano, el Ejecutivo de Sánchez lo tiene muy complicado para maquillar ante la OTAN su gasto en Defensa de 2024 más allá de los citados 16.339 millones. Y eso dando por bueno que se admitan los 1.412,9 millones gastados por el Ministerio de Industria en operaciones financieros de apoyo a la innovación tecnológica de empresas dedicadas al sector de la defensa.

Si la Alianza Atlántica escruta con detalle las cifras que le presente Sánchez del gasto efectivo realizado en fuerzas armadas durante 2024, todavía puede quedar más en evidencia. Por ejemplo, al comprobar que, pese a lo bajo de la cifra presupuestada por Moncloa, ni siquiera agotó todo el dinero que tenía disponible. Así, el Ministerio de Defensa estaba dotado el año pasado con un total de 15.582 millones de euros, pero dejó sin gastar 596 millones.

Por su parte, el Ministerio de Industria también dejó en los cajones, sin gastar, 190 de los 1.601 millones que tenía disponibles para el programa de apoyo a la innovación tecnológica en empresas del sector de la defensa.