La OCU alerta sobre esta marca de huevos camperos de supermercado: es la peor y tienes que dejar de comprarla

En los últimos meses, prácticamente toda la cesta de la compra se ha encarecido. En concreto, algunos alimentos básicos vuelven a estar por las nubes destacando sobre todo los huevos que han llegado a encarecerse más de un 25 % en cuestión de semanas. Esta subida ha hecho que los consumidores sean más exigentes con lo que compran, buscando opciones que, además de ser asequibles, realmente ofrezcan la calidad que prometen en su etiquetado. Sin embargo, un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha encendido las alarmas al revelar que no todas las marcas de huevos camperos cumplen con las expectativas que generan sus envases y mensajes publicitarios.

La OCU ha analizado en profundidad 30 marcas disponibles en los supermercados españoles, evaluando aspectos clave como la frescura, el grosor de la cáscara, el color de la yema y el sabor, sin olvidarse del precio. Y parece que los resultados han sido claros dado que han revelado que algunos huevos camperos que se presentan como premium y son más caros, no logran ofrecer la calidad que los consumidores esperan de este tipo de huevo. Esto demuestra que, muchas veces, el término campero se utiliza como una mera etiqueta de marketing más que como un reflejo de un mayor bienestar animal o un mejor sabor. El análisis realizado por la OCU, llega además en un momento especialmente sensible, ya que el huevo sigue siendo un alimento fundamental en la dieta diaria de millones de familias. Pagar más por un producto que no cumple con lo que promete genera frustración y desconfianza. Por ello, la OCU ha decidido señalar sin rodeos qué marcas fallan a los consumidores y cuáles, por el contrario, ofrecen una mejor relación entre precio y calidad.

Las peores marcas de huevos camperos según la OCU

El caso más preocupante en este análisis que ha realizado la OCU sobre los huevos camperos que encontramos en el supermercado, ha sido el de la marca blanca de Alcampo, cuya versión campera ha recibido la peor calificación de todas. Los expertos detectaron problemas claros como la falta de frescura, cáscaras excesivamente frágiles y un color pálido de la yema, lo que apunta a una alimentación poco adecuada para las gallinas. Pero el aspecto más decepcionante ha sido el sabor, calificado como poco intenso y muy lejos de lo que debería ofrecer un huevo realmente campero. La OCU considera que este producto ni justifica su precio ni cumple con la calidad prometida en su etiqueta, convirtiéndose en una advertencia directa a los consumidores.

Este resultado es una llamada de atención para quienes confían ciegamente en las etiquetas campero o ecológico. La organización insiste en que el consumidor no debe dejarse llevar solo por la palabra campero, ya que podría estar pagando más por un producto que, en la práctica, no ofrece nada superior.

Marcas que sí aprueban el examen

No todo son malas noticias. El estudio de la OCU también destaca varias marcas que ofrecen un producto de calidad a la altura de su precio. Entre los ecológicos, sobresalen Rujamar, mientras que en el terreno de los camperos convencionales, nombres como Guillén (Mercadona) y Pazo de Vilane reciben puntuaciones muy positivas por su sabor, frescura y aspecto general. Estas marcas han demostrado que es posible ofrecer huevos de calidad sin que el consumidor tenga que pagar precios desorbitados ni resignarse a productos mediocres.

La clave para acertar, según la OCU, está en elegir con criterio y no dejarse llevar solo por la publicidad o el envase. A menudo, un huevo más económico puede superar en calidad a uno que presume de ser premium si su origen y su proceso de producción están bien cuidados. Por eso, la OCU recomienda siempre consultar estudios comparativos como este antes de decidir qué marca comprar.

¿Por qué están subiendo tanto los precios?

La subida del precio de los huevos no solo tiene que ver con su calidad. El coste del pienso, la energía y el transporte ha aumentado de forma notable, afectando a toda la cadena de producción. Pero la OCU también señala que podrían existir prácticas especulativas que estarían inflando los precios sin una justificación real. Este tipo de situaciones afecta directamente al bolsillo de los consumidores y pone en entredicho la transparencia del mercado.

Ante esta situación, la organización ha pedido a las autoridades un mayor control sobre el sector para evitar abusos y garantizar que los consumidores pagan un precio justo por lo que compran. Mientras tanto, recomienda a los compradores estar atentos, comparar precios y, sobre todo, buscar información sobre la calidad real de las marcas que consumen.

Comprar huevos camperos no siempre significa que estemos adquiriendo un producto superior, y este estudio que ha llevado a cabo la OCU nos lo deja claro. Así, la próxima vez que vayas al supermercado, piensa dos veces antes de llevarte una marca solo por su etiqueta. La calidad de los alimentos que consumimos está directamente relacionada con nuestra salud y bienestar, por lo que merece la pena informarse y elegir con cuidado.