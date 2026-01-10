Todos los países de la Unión Europea han dado luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio con varios países de latinoamérica, y que se conoce como Mercosur. Estos países serían Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y la entrada de sus productos de una forma masiva en Europa supondría, según los agricultores y ganaderos españoles, «un gran problema porque supone una competencia desleal». En concreto, como ha explicado a OKDIARIO Miguel Padilla, secretario general de COAG: «Una vez más los sectores de la agricultura y la ganadería los han utilizado como moneda de cambio. Se ha hecho un reparto de cromos, y se han repartido vacas por coches, por otros intereses que no son la alimentación».

Mientras que sobre los 4 países que ahora van a tener acceso a vender sus productos en España (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), desde COAG aseguran que «son grandes potencias de agricultura y ganadería, lo mismo que España dentro de la Unión Europea, lo que va a suponer la entrada de producciones de forma masiva, sobre todo de carne de vacuno, de remolacha, de miel, de cítricos y de otros productos. Y va a ser imposible competir con estas producciones, porque los requisitos que tienen a nivel de precios y de costes son totalmente distintos».

Mercosur y la seguridad alimentaria

Por otro lado, a los agricultores y ganaderos les preocupa que se produzca una brecha en la seguridad alimentaria.

«Hay que tener cuidado con la seguridad de la alimentación para la sociedad de la Unión Europea. Están atendiendo a otros intereses distintos a lo que es la alimentación y esto no parece que tenga un futuro positivo», indica Miguel Padilla.

«El sector ha salido perdiendo ante otros intereses, y desde luego, ante las decisiones de los políticos, entre ellos se incluye España, que siendo un país potente en agricultura y ganadería, ha sido uno de los máximos impulsores justificándose en que hay una serie de cláusulas de salvaguardia y que no va a pasar absolutamente nada cuando los precios estén bajos. Nos han pasado por encima y no han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones», aclara Padilla.

Mientras que desde la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) subrayan que se ha generado una «situación clara de competencia desleal», que tendrá efectos especialmente perjudiciales para la agricultura ecológica y las explotaciones familiares.

Aprobado el acuerdo

El acuerdo de la UE con Mercosur ha tenido el visto bueno de los estados miembros, pese al rechazo de países como Francia y Hungría. Se ha producido su aprobación en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

No obstante, hay que tener en cuenta que a pesar de la oposición de los agricultores y ganaderos españoles, el Gobierno de España ha celebrado la aprobación del acuerdo entre la UE y los países del Mercosur. «Es un paso histórico, que reafirma el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación», aseguran desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

«El acuerdo representa un hito histórico y equilibrado que dará lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores y cerca del 25 % del PIB global», indican desde el Gobierno.

Sin embargo, durante el mes de diciembre más de 300 agricultores españoles han viajado a Bruselas para manifestarse contra la Comisión Europea por las políticas que afectan a su sector, especialmente por el acuerdo comercial con Mercosur y México. Los trabajadores del sector primario consideran que las autoridades europeas amenazan su actividad para beneficiar a otras actividades económicas. Por ello, advierten que estas movilizaciones son sólo el inicio de unas protestas y aseguran que esto se puede extender a territorio español.