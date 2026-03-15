Barcelona – Sevilla, en directo | Cómo va, pronóstico y dónde ver online gratis el partido de la Liga en vivo

El Barcelona y el Sevilla están listos para afrontar uno de los clásicos con más historia del fútbol español, prometiendo un espectáculo bastante interesante en el que podrán haber bastantes goles y polémicas. Los culés llegan a este choque mirando de reojo el duelo de la Champions League, donde se juegan su continuidad en el torneo, pero con el deseo de ganar para seguir teniendo una buena situación en la clasificación de la Liga. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en el Camp Nou en este Barcelona – Sevilla.

Barcelona – Sevilla, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga, pero hay que tener en cuenta que el Real Madrid ganó frente al Elche este sábado por lo que los de Álvaro Arbeloa durmieron a un puntito de los azulgranas. Eso puede cambiar en un rato, ya que los culés lucharán por los tres puntos y así volverse a colocar a cuatro unidades de los madridistas, aunque pueden estar tranquilos, ya que si sufriesen un pinchazo ante el Sevilla seguirían en lo más alto de la tabla. Por su parte, el cuadro hispalense está en la mitad baja de la clasificación y tienen la presión de seguir luchando por lograr la salvación lo antes posible.

El Barça necesita ganar

Es cierto que hemos mencionado que el Barcelona seguirá durmiendo como líder de la clasificación de la Liga aunque pierdan hoy contra el Sevilla en este partido del Camp Nou de la jornada 28, pero es igual de verdadero que buscan dar un golpe sobre la mesa. Y es que hay que recordar que en la ida, en el Sánchez Pizjuán, el cuadro de Nervión pasó por encima de los azulgranas y esta vez quieren tomarse la revancha, pero un triunfo también significaría un golpe de moral días antes de la eliminatoria de la Champions contra el Newcastle.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Sevilla que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Este encuentro entre dos clubes históricos de nuestro país se disputa en el Camp Nou, por lo que los azulgranas son los grandes favoritos para llevarse los tres puntos, pero hay que recordar que Hansi Flick también estará pensando en el partido del próximo miércoles, ya que ese día, también en la Ciudad Condal, se juegan el pase a los cuartos de final de la Champions League, ya que reciben al Newcastle tras el 1-1 que firmaron en St. James Park.