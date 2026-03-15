Barcelona – Sevilla, en directo | Cómo va, pronóstico y dónde ver online gratis el partido de la Liga en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Sevilla de la Liga
Este Barcelona - Sevilla corresponde a la jornada 28 de la Liga y se jugará en el Camp Nou
El Barcelona necesita ganar sí o sí para intentar sacarle de nuevo 4 puntos al Real Madrid
El Barcelona y el Sevilla están listos para afrontar uno de los clásicos con más historia del fútbol español, prometiendo un espectáculo bastante interesante en el que podrán haber bastantes goles y polémicas. Los culés llegan a este choque mirando de reojo el duelo de la Champions League, donde se juegan su continuidad en el torneo, pero con el deseo de ganar para seguir teniendo una buena situación en la clasificación de la Liga. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en el Camp Nou en este Barcelona – Sevilla.
Barcelona – Sevilla, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga, pero hay que tener en cuenta que el Real Madrid ganó frente al Elche este sábado por lo que los de Álvaro Arbeloa durmieron a un puntito de los azulgranas. Eso puede cambiar en un rato, ya que los culés lucharán por los tres puntos y así volverse a colocar a cuatro unidades de los madridistas, aunque pueden estar tranquilos, ya que si sufriesen un pinchazo ante el Sevilla seguirían en lo más alto de la tabla. Por su parte, el cuadro hispalense está en la mitad baja de la clasificación y tienen la presión de seguir luchando por lograr la salvación lo antes posible.
El Barça necesita ganar
Es cierto que hemos mencionado que el Barcelona seguirá durmiendo como líder de la clasificación de la Liga aunque pierdan hoy contra el Sevilla en este partido del Camp Nou de la jornada 28, pero es igual de verdadero que buscan dar un golpe sobre la mesa. Y es que hay que recordar que en la ida, en el Sánchez Pizjuán, el cuadro de Nervión pasó por encima de los azulgranas y esta vez quieren tomarse la revancha, pero un triunfo también significaría un golpe de moral días antes de la eliminatoria de la Champions contra el Newcastle.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Sevilla que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Este encuentro entre dos clubes históricos de nuestro país se disputa en el Camp Nou, por lo que los azulgranas son los grandes favoritos para llevarse los tres puntos, pero hay que recordar que Hansi Flick también estará pensando en el partido del próximo miércoles, ya que ese día, también en la Ciudad Condal, se juegan el pase a los cuartos de final de la Champions League, ya que reciben al Newcastle tras el 1-1 que firmaron en St. James Park.
Min 20
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Esta vez Vlachodimos le adivinó sus intenciones, pero el ex del Leeds ajustó tanto el cuero al palo que era imposible que el internacional griego llegase para detener la pena máxima.
Min 19
¡Es penalti para el Barcelona!
Continuó el juego y en mitad de una posesión culé el VAR llamó al árbitro para que acudiese al monitor a ver la acción. Tras verla Martínez Munuera no dudó a la hora de señalar la pena máxima.
Min 17
¡Reclama penalti el Barcelona!
Disparo de Dani Olmo que repele el guardameta del Sevilla. En la segunda jugada Cancelo tiró un recorte dentro del área y Carmona, que había ido al suelo, tocó el cuero con la mano.
Min 15
Llegada del Sevilla
Centro de Oso desde línea de fondo que fue al punto de penalti, pero no había ningún sevillista para rematar a portería.
Min 12
La posesión
El Barcelona va ganando 1-0 y continúa conservando la posesión del cuero. El Sevilla va detrás de la pelota de lado a lado, costándole mucho arrebatarle el cuero a los azulgranas.
Min 9
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Vlachodimos se tiró a un lado y el brasileño optó por lanzar a lo Panenka. Se adelanta el cuadro azulgrana en el marcador.
Min 8
¡Penalti para el Barcelona!
Gran jugada entre Raphinha y Cancelo con una buena pared. El luso llegó antes al balón que Sow y el jugador del Sevilla derriba al portugués.
Min 5
Sale Joan García
Pase comprometido de Roony hacia atrás y tiene que salir Joan García de su área para soltar un zapatazo y evitar correr riesgos.
Min 2
Despeja el Barcelona
Falta peligrosa a favor de los de Nervión. Oso no levantó mucho el balón y Dani Olmo acabó despejando como pudo en dos ocasiones el cuero.
¡¡Comienza el Barcelona – Sevilla!!
Arranca este partidazo en el Camp Nou. ¡Sacó de centro el Barça! Se ha guardado previamente un minuto de silencio por el fallecimiento del ex presidente del Barcelona Enric Reyna.
¡5 minutos!
No falta nada para que comience este partidazo en el Camp Nou. Los futbolistas del Barcelona y del Sevilla saltarán al terreno de juego en breves momentos.
La previa
Aprovechamos que no queda nada para que ruede el balón en el Camp Nou para dejarles la mejor previa del Barcelona – Sevilla.
Josep María Bartomeu
Los Mossos han confirmado que el ex presidente del Barcelona Josep María Bartomeu promovió los ataques en redes con perfiles falsos.
El árbitro del Barcelona – Sevilla
Recordamos también que el CTA designó al árbitro Martínez Munuera como el colegiado principal de este Barcelona Sevilla de la jornada 28 de la Liga.
A qué hora empieza el partido del Barcelona
La Liga ha fijado el horario de este Barcelona – Sevilla a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que queda algo más de media hora para que comience este partidazo en el Camp Nou.
Alineación del Sevilla
También conocemos el once con el que el cuadro hispalense espera poder dar la sorpresa en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Sevilla contra el Barcelona hoy: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu, Sow, Agoumé, Oso; Alexis Sánchez, Akor Adams.
Lamine Yamal
El de Rocafonda hoy es suplente para que esté listo para la ‘final’ anticipada frente al Newcastle en la Champions League. Pese a ello, no ha perdido el tiempo y Lamine Yamal ha apoyado a Joan Laporta en las elecciones.
Dónde ver el Barcelona – Sevilla hoy
Recordamos que este partidazo Barcelona – Sevilla se puede ver por televisión en directo a través del canal de pago Dazn. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en este choque de la jornada 28 de la Liga.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick y ojo porque hay rotaciones y descansa Lamine Yamal. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Sevilla: Joan García; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Raphinha y Lewandowski.
Jordi Pujol ha votado
El ex directivo del Barcelona y también político ha reaparecido para votar en las elecciones del club. Jordi Pujol ha votado a favor de Laporta.
Las elecciones del Barcelona
Recordamos que en estos momentos los socios del club azulgrana están acudiendo a las urnas para votar en las elecciones en las que Laporta y Víctor Font pelean por la presidencia del Barcelona.
Gavi, la gran noticia
El nombre propio en la convocatoria del Barcelona ha sido Gavi, que ha recibido el alta tras meses de recuperación tras su dura lesión.
Falta una hora y media
Comienza la cuenta atrás para este partidazo entre el Barcelona y el Sevilla y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 23
Raphinha, en todos lados
Córner a favor del Sevilla. Lo botó Oso, pero no levantó el cuero y Raphinha alejó el peligro en el primer palo.