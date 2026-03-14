Martínez Munuera, el árbitro del 4-0 en el Metropolitano, pitará el Barcelona-Sevilla

Juan Martínez Munuera será el colegiado encargado de impartir justicia este domingo a partir de las 16:15 horas en el Camp Nou con motivo del partido de la jornada 28 de Liga que medirá al Barcelona y al Sevilla. Este colegiado ya ha dirigido en otras dos ocasiones al equipo de Hansi Flick esta temporada. Una en Liga contra el Oviedo con victoria culé por 3-0 y el 4-0 del Atlético de Madrid al Barça en el Metropolitano en la Copa del Rey. Estará acompañado desde el VAR por Iglesias Villanueva.

El Comité Técnico de Árbitros ha anunciado este sábado las designaciones para los partidos de la jornada 28 de la Liga que se juegan el domingo. De Burgos Bengoetxea estará en el Mallorca-Espanyol, Sánchez Martínez en el Betis-Celta, Cuadra Fernández en el Real Sociedad-Osasuna y Martínez Munuera en el Barcelona-Sevilla.

Es la tercera vez esta temporada que Martínez Munuera pitará al Barcelona, la segunda en Liga y la segunda en el Camp Nou. La primera se saldó con una victoria muy cómoda por 3-0 al Oviedo. Pero el último partido del equipo culé con este colegiado es de infausto recuerdo para los azulgrana.

Martínez Munuera y el Barcelona vuelven a verse las caras

Juan Martínez Munuera fue el árbitro encargado de dirigir el Atlético de Madrid-Barcelona de la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano que acabó con una dolorosa derrota por 4-0 contra el equipo culé. Un partido que estuvo acompañado de mucha polémica después de que el VAR estuviese siete minutos analizando un gol de Cubarsí que finalmente fue anulado al inicio de la segunda parte. Falló el fuera de juego semiautomático y Munuera se comió el marrón. En los minutos finales del encuentro este colegiado expulsó a Eric García. De hecho, el club blaugrana presentó una queja formal al CTA por este arbitraje.

Este domingo volverán a verse las caras el Barcelona y Martínez Munuera en el Camp Nou en un partido donde los de Hansi Flick reciben a un Sevilla necesitado de puntos para alejarse del descenso. Pero el estadio culé es un fortín para el Barça, ya que desde su regreso en noviembre ha ganado todos sus partidos allí.